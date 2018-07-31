2018-07-30T17:51:45+03:00
Общество

Во Дворце детского творчества можно учить все-все-все

Начинается запись на главные детские «послешкольные» занятия. Половина - платно
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С понедельника во владимирском Дворце детского и юношеского творчества начинается запись на занятия на будущий учебный год. Занятия начнутся в сентябре, электронная запись уже действует, а с 15 августа можно будет записаться и традиционным способом - в тетрадочках, которые будут лежать в фойе. Электронная и бумажная запись равноправны, в первую очередь примут тех ребят, кого записали раньше, и тех, кто уже занимался в кружке или студии раньше.

Музыка дороже спорта

Вариантов, чему учиться, столько, что глаза разбегаются - чуть ли не 100 разных кружков и секций! Правда, примерно половина занятий платные. Времена, когда бывший Дворец пионеров по советской традиции занимался с детьми совсем бесплатно, давно прошли.

Самое дорогое направление - подготовка к школе: 2400 рублей в месяц за занятия 2 раза в неделю. Около 2000 рублей в месяц стоят музыкальные занятия, хореография и студия вокала. 1600 рублей в месяц - занятия английским и французским языком для младших школьников, занятия тоже 2 раза в неделю. Есть еще занятия по цифровой фотографии - 1000 рублей за одно двухчасовое занятие, но это явно рассчитано на индивидуальный подход, и занятия для старших ребят - 14-17 лет.

Спортивные занятия стоят дешевле - от 150 до 300 рублей за урок. Кстати, почти во все спортивные секции можно записаться и платно, и бесплатно. Есть шахматы, страйкбол, скалолазание, восточные единоборства, фехтование, настольный теннис, тяжелая атлетика.

«Изящное женское рукоделие»

Да, есть и такая студия - там девочек от 7 до 12 лет учат вышивке, бисероплетению и прочим тонкостям почти забытого ныне умения делать изящные вещи своими руками. Мальчиков, конечно, тоже примут, если они придут, но пока прецедентов не было. Занятия бесплатные. Кстати, есть и альтернатива - «Современная рукодельница», это модные нынче направления типа декупажа и валяния из шерсти. Тоже бесплатно.

Еще бесплатно можно учиться делать мягкие игрушки, лепить керамику, художественно вырезать по дереву (аж две секции резьбы). Бесплатно обучат юных экскурсоводов и артистов - и кукольного театра «Теремок», и театральной студии «Грани», и музыкально-театральной студии «Синяя птица». Ничего не стоят и занятия по комнатному цветоводству. Конкурса туда, правда, не наблюдается.

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Роботы дешевеют с возрастом

Больше всего платных занятий — в направлении «Художественное творчество», меньше всего - в техническом творчестве. Почти по любому техническому направлению можно найти бесплатные занятия, но для ребят постарше, не «началки». Например, занятия по конструированию LEGO-роботов для школьников 8-10 лет стоят 2000 рублей в месяц (2 занятия в неделю), а вот от 10 лет - уже бесплатно.

Та же ситуация в техническом моделировании — для начинающих от 1500 рублей в месяц, для ребят старше 10 лет и авиамоделизм, и судомоделизм, и робототехника бесплатно. Есть даже довольно большое компьютерное объединение, занятия ведут 4 педагога - и все бесплатно.

КОНКРЕТНО

Электронная запись на занятия уже идет на сайте ddut33.ru. Подтвердить свое намерение заниматься во Дворце и встретиться с педагогами необходимо 2 сентября, в воскресенье, с 10:00, во время Дня открытых дверей.

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