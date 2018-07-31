2018-07-30T17:42:51+03:00
Общество

Как владимирские школы к учебе готовы

Разрухи нет, но проблемы есть
Ольга МАКАРОВА
Поделиться:
..Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор Владимирской области закончил первую и основную проверку школ на готовность к учебному году. Это ведомство контролирует состояние зданий - соответствие санитарным требованиям, порядок, чистоту. Дальше школы ждут проверки от МЧС - на безопасность, а затем вторая волна контроля - Роспотребнадзор пойдет смотреть, как выполнены предписания. Третья и последняя проверка (если во время второй будут нарушения) - в середине сентября, а уже после этого нарушителей начнут штрафовать.

Первые итоги такие: аварийных школ, которые придется закрыть для занятий, в регионе нет. Но без нарушений не обошлось - уже выдано 57 предписаний, которые нужно выполнить к 1 сентября.

Как уточнила официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова, в школах региона нарушения типичные. Самые большие проблемы в столовых и на кухнях, в частности, посуда, из которой должны есть дети, с трещинами и сколами. В кабинетах и коридорах школ между листами линолеума есть зазоры, в которые забивается грязь, микробы и прочяя дрянь, а краска на стенах кое-где облупилась.

Горячая тема - туалетная. В большинстве школ туалеты, мягко скажем, неухоженные, а кое-где кабинки и вовсе без дверей. А двери по нормативам обязательно должны быть. Сложнее с защелками - их наличие или отсутствие в СанПинах, увы, не прописаны. Так что школы обычно двери в туалете делают не запирающимися, не заботясь о стыдливости детей.

Нечасто, но встречаются классы, в которых темнее, чем прописано в нормативах.

Конечно, закрывать школы перед 1 сентября из-за таких проблем не будут, но устранить их до начала учебного года школы обязаны. На данный момент, уточнила Марина Колтунова, выполнено лишь 14 предписаний.

Особо контролируют школы, которые сдают после капремонта и вводят в эксплуатацию после строительства. Например, в Камешково вот-вот начнет работу школа на 880 мест, а во Владимире открывается долгожданная школа №49 на юго-западе. В них берут пробы воздуха внутри помещений, чтобы в лаборатории проверить отсутствие в нем фенола, формальдегида и других вредных соединений, проверяют общий микроклимат, безопасность воды, уровень освещенности в классах и так далее.

Если к Дню знаний нарушения не устранят — школе грозит штраф. Его средний размер — от 50 до 150 тысяч рублей. Правда, и его выплата не означает, что приводить тот же пищеблок в порядок больше не придется. Главное, чтобы траты на устранение проблем не легли на плечи родителей, пусть и в добровольной для них форме.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В новом учебном году во Владимирской области в первый класс пойдут 15 236 детей, это 11% от общего количества школьников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Во Владимирской области директор департамента природопользования написал заявление об увольнении
Во Владимирской промзоне горел автосервис
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» открывает новый офис в Петушках
В Веризино, наконец-то, поставили светофор
Владимирский подросток отравился на теплоходе в Ленинградской области
Владимирский борец привез серебряную медаль из Рима
На ремонт дорог во Владимирской области потратят 1,2 миллиарда рублей
Владимирский облизбирком не допустил партию "Коммунисты России" до выборов
«Ростелеком» обеспечил услугами связи коттеджный посёлок Улыбышево
Только один день, 4 августа, в Муроме будет работать онлайн-парк Tele2
Остановка «Золотые ворота» временно переносится
Заросли американского клена помешали владимирцам "любоваться видами"
Во Владимире мужчина собирает деньги якобы на похороны новорожденного
В Камешковском районе квадроцикл сгорел дотла
Только один день, 4 августа, в Муроме будет работать онлайн-парк Tele2