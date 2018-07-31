Как владимирские школы к учебе готовы

31 Июль 01:00 2018-07-30T17:42:51+03:00

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Роспотребнадзор Владимирской области закончил первую и основную проверку школ на готовность к учебному году. Это ведомство контролирует состояние зданий - соответствие санитарным требованиям, порядок, чистоту. Дальше школы ждут проверки от МЧС - на безопасность, а затем вторая волна контроля - Роспотребнадзор пойдет смотреть, как выполнены предписания. Третья и последняя проверка (если во время второй будут нарушения) - в середине сентября, а уже после этого нарушителей начнут штрафовать.

Первые итоги такие: аварийных школ, которые придется закрыть для занятий, в регионе нет. Но без нарушений не обошлось - уже выдано 57 предписаний, которые нужно выполнить к 1 сентября.

Как уточнила официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова, в школах региона нарушения типичные. Самые большие проблемы в столовых и на кухнях, в частности, посуда, из которой должны есть дети, с трещинами и сколами. В кабинетах и коридорах школ между листами линолеума есть зазоры, в которые забивается грязь, микробы и прочяя дрянь, а краска на стенах кое-где облупилась.

Горячая тема - туалетная. В большинстве школ туалеты, мягко скажем, неухоженные, а кое-где кабинки и вовсе без дверей. А двери по нормативам обязательно должны быть. Сложнее с защелками - их наличие или отсутствие в СанПинах, увы, не прописаны. Так что школы обычно двери в туалете делают не запирающимися, не заботясь о стыдливости детей.

Нечасто, но встречаются классы, в которых темнее, чем прописано в нормативах.

Конечно, закрывать школы перед 1 сентября из-за таких проблем не будут, но устранить их до начала учебного года школы обязаны. На данный момент, уточнила Марина Колтунова, выполнено лишь 14 предписаний.

Особо контролируют школы, которые сдают после капремонта и вводят в эксплуатацию после строительства. Например, в Камешково вот-вот начнет работу школа на 880 мест, а во Владимире открывается долгожданная школа №49 на юго-западе. В них берут пробы воздуха внутри помещений, чтобы в лаборатории проверить отсутствие в нем фенола, формальдегида и других вредных соединений, проверяют общий микроклимат, безопасность воды, уровень освещенности в классах и так далее.

Если к Дню знаний нарушения не устранят — школе грозит штраф. Его средний размер — от 50 до 150 тысяч рублей. Правда, и его выплата не означает, что приводить тот же пищеблок в порядок больше не придется. Главное, чтобы траты на устранение проблем не легли на плечи родителей, пусть и в добровольной для них форме.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В новом учебном году во Владимирской области в первый класс пойдут 15 236 детей, это 11% от общего количества школьников.