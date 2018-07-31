Легко ли заработать на владимирской чернике и лисичках

31 Июль 01:00 2018-07-30T17:39:43+03:00

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На каждом рынке и на каждой остановке во Владимире сейчас торгуют грибами и ягодами. В основном это бабушки или школьники, которые решили, что это неплохая подработка на лето. Отвлечемся от того, что торговать в неустановленных местах незаконно. Мы решили проверить - реально ли в самом деле неплохо заработать на дарах леса?

Мы с подругой - студентки. Сейчас каникулы, самое время подзаработать. Вот мы и собрались в лес за черникой и любыми съедобными грибами. Благо обе выросли в деревне и в грибах разбираемся отлично. Правда, мы немного опоздали, ведь в разгар лета цены на ягоды снижаются аж в два раза. В июне, когда нас в лес не пускала сессия, за литровую банку черники можно было положить в свой карман 250 рублей! Сейчас дают от силы 150 рублей, но и это неплохо.

В лес, если это не для баловства, а за добычей, надо идти рано. Мы вышли в половине шестого утра. В это время прохладнее, и можно поработать несколько часов. А если выйти в лес к полудню, то уже через полчала от жары можно в обморок упасть. К сожалению, комары и мошки тоже проснулись рано, репелленты не спасали. Но мы грибники опытные, на нас длинные прочные брюки и рубашки с длинным рукавом, так что комары досаждали не сильно.

Наши бабушки, с детства привычные, трехлитровые бидончики черники набирают за полчаса. Мы едва собрали за час по литру, это тоже неплохо. Новичкам это не под силу. Собирать лучше в перчатках, чтобы не запачкаться с трудом отмываемым черничным соком.

Мы срываем ягодки по одной, осторожно. Такой способ сбора не приносит вреда черничному кустику и оставляет листики невредимыми. Те, кто собирает ягоды профессионально, берут их ягодной граблей или комбайном. Это портит и кустик, и саму чернику. Так что, когда покупаете ягоды, смотрите - если в лукошке много мятых, значит, их собирали граблями, не надо поощрять такой варварский способ. Кстати, если продавец часто перекладывает ягоды из одной емкости в другую, черника тоже портится. Так что лучше покупать там, где вам насыпят прямо из лукошка в стаканчик, без всяких банок.

Наконец, измученые, но радостные, мы выбрались из леса с несколькими литрами первоклассной черники и с пятью ведерками «лисичек». Грибы даже не пришлось искать, они буквально сами лезли под ноги. И вот теперь самое интересное - как же нам их продать?

Первым делом мы отправились на Центральный рынок и попытались встать рядом с бабушками. Но нас быстро шуганули:

- Сейчас милиционер придет, отберет у вас все, штраф выпишет и в институт нажалуется!

- А что же делать? - растерялись мы.

Выход нашелся в виде скупщиков. Они трутся рядом с продавцами, но чуть поодаль. Бабушка, которая продавала овощи со своего огорода да стаканчик смородины, направила нас по верному пути.

- Вон видите, мужики ходят туда-сюда, заглядывают в ведерки - это они и есть.

Наметанным глазом скупщиков мы потом вычисляли на раз - они ходят вдоль рядов, но ничего не покупают, а на поясе у них маленькие сумочи для денег. Именно к такому мы и подошли со своим урожаем.

За литр черники нам сходу предложили 120 рублей. Бабушки у дороги продавали по 200, но ведь это стоять надо. Тут же нашелся желающий купить и наши лисички - 120 рублей за ведерко. Деньги на руки прямо сразу.

В общей сложности мы за полдня заработали 600 рублей.

- А куда же вы потом отправляете эти ягоды и грибы? И кто их у вас покупает? – поинтересовались мы.

- В Москву везем. Вот мы, например, отправляем на московский рынок Фуд Сити, но вообще почти от каждого московского рынка ребята во Владимирскгой области работают, - рассказали нам. - У москвичей владимирские грибы и ягоды считаются лучшими, их там расхватывают, прибыль в два раза больше, чем во Владимире.

КОНКРЕТНО

Почем ягоды оптом у скупщиков

Черника – 120 рублей за литр

Земляника – 130 рублей за литр

Грибы лисички - 120 рублей за ведерко

Малина – 130 рублей за литр.