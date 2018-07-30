2018-07-30T13:23:50+03:00
Общество

Яндекс будет бесплатно учить юных программистов

Во Владимирский области откроется Яндекс.Лицей
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Проект, которого ждали одаренные школьники и их родители, все-таки состоится. В октябре в Гусь-Хрустальном начнет работать Яндекс.Лицей. Это бесплатная школа программирования, в которой смогут учиться дети из 8-9 классов.

Программа, как во всех школах Яндекса, довольно сложная, зато после окончания школы те, кто учился хорошо, смогут программировать на таком уровне, что их возьмут на стажировку в любую российскую и большинство мировых компаний. Рассчитана программа на два года, ребята будут изучать язык Python - один из самых популярных в мире языков программирования. Обязательна практика - участие в реальных проектах. Будут и основы математики, в частности статистики, которые пригодятся не только программистам, но и будущим биологам, экономистам или лингвистам.

Набор в Яндекс.Лицей по конкурсу, приём заявок откроется на сайте проекта 30 августа. Абитуриенты, которые успешно пройдут онлайн-тест, получат приглашение на собеседование.

КОНКРЕТНО

Яндекс.Лицей будет работать в гусевской школе №2, занятия начнутся 1 октября и будут проходить дважды в неделю. Записаться могут школьники из любого города, не только Гусь-Хрустального, но на занятия придется ездить.

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