Как владимирцам записать ребенка в футбольную школу

30 Июль 01:00 2018-07-30T10:02:28+03:00

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Учить играть в футбол во Владимире готовы малышей старше трех лет. Футбольные школы, обучающие дошколят, обещают привить детям любовь к спорту, волю к победе, помочь освоить спортивные навыки с помощью игры и даже вырастить чемпиона. Как уверяют сотрудники школ, программа создана и проверена командой тренеров, методистов, детских врачей и психологов с учетом особенностей организма малышей. Найти такие занятия можно в любом районе города – от Доброго до Юрьевца.

Школьникам тоже есть, где научиться играть в футбол. Все футбольные школы готовы принимать детей от семи до десяти-тринадцати лет, правда, за плату. Кстати, в большинстве школ готовы заниматься только с мальчиками, если ваша дочь мечтает играть в футбол, вариантов практически нет.

Сколько стоит погонять мячик

В большинстве клубов и секций есть возможность прийти на первое бесплатное занятие, но дальше придется платить. Месяц занятий футболом стоит от 1200 рублей и выше. Есть возможность подарить ребенку сертификат на месяц тренировок, он обойдется в две тысячи рублей. Научиться играть в футбол можно и бесплатно. Владимирская «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу», расположенная на стадионе «Торпедо», открывает новый набор юных футболистов, родившихся в 2010 году. Занятия начнутся в сентябре-октябре, но позвонить и записаться нужно во второй половине августа. В школу принимают всех желающих, подходящих по возрасту и не имеющих медицинских противопоказаний, в течение года тренеры наблюдают за ребятами, смотрят на их физическое развитие. По их итогам становится понятно, попадает ли юный спортсмен в команду футбольного клуба или нет. Впрочем, как говорят сами тренеры, многие отсеиваются сами, устав от занятий.

Полный список: что приготовить для занятий

- Главный документ, который потребуется для того, чтобы отдать ребенку в любую спортивную школу или секцию - медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий спортом. Получить ее можно у своего участкового педиатра. Не забудьте: отдать ее нужно до начала занятий. Кстати, большинство врачей не рекомендуют отдавать на занятия футболом дошколят младше четырех лет.

- Заявление одного из родителей, в котором потребуется указать паспортные данные.

- В большинстве секций требуется копия свидетельства о рождении ребенка, копия СНИЛС и копия полиса ОМС, точный список подскажут в выбранной вами секции.

- Для занятий детям потребуется футболка, шорты, специальная обувь – бутсы и «сороконожки» - шипованная обувь для игры на поле. Полный комплект обойдется примерно в четыре-пять тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- В большинстве спортивных секций набирают детей шести-семи лет. Раньше заниматься, конечно, тоже можно, но это не серьезные тренировки, а скорее игра. Многое зависит и от конкретного ребенка, как правило, опытный тренер видит, кому из детей лучше подождать, прийти через год. К его рекомендациям лучше прислушаться, - говорит тренер Иван Трофимов. - Станет ли ваш ребенок чемпионом – сказать заранее не сможет никто. Успех занятий зависит и от тренера, и от самого ребенка, и от родителей. Но профессиональные занятия любым видом спорта требуют значительных вложений всего: времени, сил, денег.

КОНКРЕТНО

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу»

Возраст: от восьми лет

тел. (4922) 47-06-22

Школа футбола Like

Возраст: от трех лет

тел. 8 (960) 730-93-93

Футбольная школа «Технарь»

Возраст: от трех лет

тел. (4922) 66-69-09

Детский спортивный клуб «Данияр»

Возраст: от трех лет

тел. (904) 958-74-13

Football land33

Возраст: от трех лет

тел. (4922) 60-04-60