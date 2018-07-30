Битва на Батурина: строительный забор против бабушек с помидорами

30 Июль 01:00 2018-07-30T10:02:28+03:00

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Бабушки-пенсионерки, торгующие овощами со своих огородов на остановках и тротуарах - такая же неотъемлемая часть владимирского лета, как жара и тополиный пух. Всевозможные рейды по борьбе с нелегальной торговлей не могут убрать продавцов с улиц, особенно сейчас, когда дары садов-огородов созрели и так и просятся к покупателям.

Не получилось подвинуть уличных торговцев даже необычной акцией - переставив на два метра забор вдоль улицы Батурина.

Центральный рынок и прилегающие к нему улицы - самый эпицентр стихийной торговли. Бабушки с помидорами и укропом и мужики с ведерками грибов с утра до вечера сидят вдоль всей дороги от рынка до улицы Мира. С 26 июля сидеть им стало очень неудобно - забор, ограждающий соседние развалины, резко передвинули так, что пешеходам оставили тротуар шириной около метра. Но это ни на что не повлияло. На этом метре все равно сидят продавцы овощей и ягод, а народ теперь идет по проезжей части.

- Забор ограждает стройплощадку, это требование безопасности, - объяснил официальный представитель мэрии Александр Карпилович. -Расстояния в метр пешеходам вполне достаточно, чтобы комфортно и безопасно идти по тротуару. Другое дело, что незаконные торговцы сидят там, мешают жителям и могут спровоцировать происшествие. Но мы будем вычищать улицу от таких продавцов. Время уговоров уже закончилось. Будем штрафовать с соблюдением всех норм.

Почему же бабушки торгуют под забором, несмотря на то, что рядом на рынке им готовы выделить места, и даже бесплатно? Администратор рынка, споласкивая под краном пучок укропа, рассказала мне, что пенсионерам выделено 30 бесплатных мест. Чтобы получить прилавок в законное пользование на 1 день, пенсионеру необходимо получить справку у председателя СНТ (если овощи выращиваются на даче) или у председателя сельсовета, если это свой огород в деревне. В справку вписать все то, что растет и чем пенсионер собирается торговать. С этим документом нужно подойти в администрацию рынка, и торговцу предоставят прилавок.

- У нас сейчас из 30 бесплатных мест свободно 29, - сказала администратор. - Но если вдруг бесплатного места не будет, предоставим в аренду, сумма невелика — 29 рублей за квадратный метр в день.

Но торговцы не хотят идти на рынок.

- Я первый раз пришла, мне несколько помидор продать да ведерко крыжовника. Зачем из-за этого на сам рынок идти? - говорит одна пенсионерка. Вторая соглашается с ней — ради пары килограммов огурцов нет смысла идти за бумажкой. На улице проще, тем более, что и поток покупателей большой. Кто-то говорит, что не знал о бесплатных местах, поэтому и выходит по старинке на улицу.

Александр Карпилович отметил, что к торгующим бабушкам всегда относятся с уважением и штрафуют в самую последнюю очередь.

- Мы понимаем, что для кого-то это прибавка к пенсии, кто-то приходит просто провести время и пообщаться. Мы с трепетом относимся к пенсионерам. Но если они выбирают такую точку, на которой мешают другим и могут спровоцировать происшествие, заявляя при этом, что никуда не уйдут, то будут получать штрафы и позор на седую голову, - сказал Александр Карпилович.