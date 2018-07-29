За беглых владимирских отцов теперь будет платить государство

29 Июль 01:00 2018-07-30T10:02:28+03:00

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Во Владимирской области начала внедряться очень важная для разведенных женщин практика: по материалам судебных приставов беглого отца-алиментщика теперь могут признать без вести отсутствующими. Такой статус будет у тех алиментщиков, которых не смогли найти более года. Напомним, эта норма действует с весны, в марте в России был принят закон, разрешивший включать злостных алиментщиков в списки пропавших.

Официальный статус позволяет детям неплательщиков получать пенсии по потере кормильца. Чтобы суд принял решение, приставы должны доказать, что использованы все возможности для поиска человека.

- Во Владимирской области на сегодняшний день в судах состоялись слушания по шести делам. Три из них удовлетворены, то есть, дети этих злостных неплательщиков теперь будут получать пенсии по потере кормильца. В трех случаях судьи отказали удовлетворить иски в связи с тем, что, по их мнению, предпринято недостаточно мер к поиску граждан. Также в решениях было указано, что приставы сделали свою работу по максимуму, однако их полномочий недостаточно для поиска должников, требуется помощь полиции, - пояснил Сергей Грищенко, руководитель пресс-службы УФССП по Владимирской области.

Чтобы признать пропавшего папашу без вести отсутствующим, в суд должен обращатиться взыскатель, то есть тот, кто растит ребенка и должен получать на него алименты. Приставы только представляют судьям соответствующие доказательства. Тем не менее, ведомство намерено активно помогать семьям беглых отцов во всех юридических вопросах.

Чтобы признать алиментщика без вести отсутствующим, его объявляют в розыск, пробивают по всем базам данных. Если в течение года человека не удается найти, приставы официально должны проинформировать взыскателей о безрезультатности розыска.

В этот момент бывшим супругам, которым в одиночку приходится воспитывать ребенка, разъясняют их право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Кстати, по данным регионального ведомства, на сегодняшний день в розыске находится 193 алиментщика.