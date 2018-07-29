Русско-белорусский борщ по-туристически

29 Июль 01:00 2018-07-27T17:18:04+03:00

Изменить размер текста: A A

На берегу крошечной речки Арги во Владимирской области как будто высадился десант всего Союзного государства. Вдаль уходят палатки-палатки-палатки, развеваются флаги России и Белоруссии, тут и там - дым небольших костерочков: скоро время обеда.

- Саша, пошли варить борщ, вода уже закипела. Давай не ленись, наши дистанцию проходят, вернутся голодные, как волки, надо торопиться с обедом, - слышится звонкий девичий голос.

- И много народу вам придется кормить? - спрашиваю у юных поваров.

- Нас в команде 10 человек, все ушли на «этапы», а мы вот главные по кухне! - отвечает 15-летняя Алина из Минска.

Она, как и еще 600 школьников из России и Белоруссии, участвует в туристическом слете Союзного государства «Союз Содружества». 34 команды из России и 7 команд из Белоруссии разбили палаточный лагерь в Доброграде, в 80 километрах от Владимира. В каждой команде – минимум три девушки, таковы правила. Юных туристов от 14 до 17 лет выбирали по результатам очень серьезного отбора на региональном уровне. Ведь слет - это своеобразная олимпиада по туризму, где ребятам придется преодолевать сложные дистанции, демонстрировать навыки преодоления препятствий. И самое главное - работать в команде.

Ради дружбы детей двух братских народов

Оставив Алину и Сашу готовить товарищам обед, я с одним из организаторов на квадроцикле отправляюсь из лагеря к месту проведения соревнований. По крикам и аплодисментам, которые звучат все громче, понятно – мы приближаемся.

Вдруг перед нами выскакивают парни с канатами в руках. Запыхавшиеся, потные, покрасневшие. Оказалось, меня привезли прямо на финиш. Тут юным туристам сразу объявляют результаты пройденной дистанции.

- Команды разделены на старшую и младшую. У нас в лесу построены этапы, которые имитируют все ситуации, возникающие в любом походе: это переправы через овраги, с одного берега на другой, лазание по веревкам. Ограниченного времени, чтобы пройти все это, нет. Лучший результат у одной старшей команды был 9 минут. Теперь все пытаются прийти к финишу гораздо раньше. Мы организуем такие масштабные соревнования ради дружбы детей двух братских народов. Второй же целью является приобщение к природе, туризму, здоровому образу жизни, - рассказывает исполнительный директор федерации спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской области Эдуард Козырев.

Подготовка к туристскому слету на Владимирской земле шла целый год. Еще прошлой осенью в лес выехали опытные инструкторы по туризму, которые стали прорабатывать дистанции, устанавливать ограждения, монтировать препятствия, которые, поверьте моим неудачным попылкам (о них позже), преодолеет только подготовленный турист.

- Это действительно сложно. Мы, например, в слете Союзного государства участвуем впервые. Но, несмотря на все трудности, наша сборная по спортивному туризму рассчитывает на отличные результаты. Не зря же готовились, - говорят москвичи Даниил Каменский и Дарья Максимова, уже отдышавшиеся после дистанции.

С погодой повезло не очень - в палатках невыносимая духота, снаружи - комары. То и другое мешает проходить дистанции: ребята бегут медленнее и приходят к финишу сырые насквозь, как будто в речке искупались. Но какой же ты турист, если тебя пугает погода и комары? Ребята к трудностям относятся философски.

- Перед началом этапа мы надеваем шлем, перчатки, форму, прицепляем на пояс веревки. Ладно, хоть не ливень, а то бы грязи было! В целом, живем тут как на курорте! Нас двое в большой палатке, да и кормят хорошо. Радует горячий душ и отдельные туалеты, - рассказал Сергей Забавчик из Могилевской области.

Кашеварят, кстати, ребята самостоятельно - в каждой команде есть дежурные.

- Готовим вкуснейшие борщи, куриные и картофельные супы. Белорусы, кстати, готовят в точности то же и так же, как и наши ребята - мы подглядели. Вечером у костров поем песни под гитару, даже исполняем гимн Москвы, - рассказывают Наташа и Станислав из Москвы.

А Сергей Забавчик признался, что белорусские участники подпевают нашим российские песни, а когда смеркается, гуляют с девчонками из Ленинградской и Ярославской областей вокруг лагеря. Мол, сравнивают, как звездное небо выглядит из Могилева, Санкт-Петербурга и Владимира - одинаково ли?

- Буду скучать по девчонкам, - вздыхает он. - Мало времени нам дали, всего шесть дней.

«У кого тактика продуманнее, тот и побеждает!»

Итак, я решила сама попробовать преодолеть препятствия – ямы, деревья, канаты. Интересно, смогу без подготовки пройти хоть одно?

- Лучше пофотографируйте, - посоветовал судья Виталий Модель.

Он решил показать мне всю дистанцию, чтобы я только не забралась на канат. Конечно, медицинская помощь, которая стоит у финиша, прибудет за секунды, но безопасность здесь – превыше всего.

Виталий объясняет, что туризм, в общем-то, спорт командный. Конечно, есть личная дистанция, где каждый - соперник друг другу, но основная - командная. Тут один человек может «вытащить» всю команду. Для этого ребята и их тренеры прорабатывают тактику.

- Здесь у кого тактика продуманнее, тот и побеждает! Набор приемов должен быть выстроен в определенной последовательности, - отметил судья.

Но не попробовать «на себе» я все-таки не могла. Выбрала переправу «Маятник» через овраг. Здесь нужно подняться вверх по веревке, зацепиться журманом - специальным карабином - за веревочные перила, и буквально перелететь овраг на веревке. Зацепиться-то я смогла, а вот отпусть опору и полететь надо оврагом... Страшно. В результате под общий смех переправилась как ребята из самой младшей группы - просто уцепившись за веревку, как за тарзанку.

А тем временем ребята из Чувашии ловко перебирались через яму по канату, вися вниз головой! Они ловко перебирали его руками и ногами, кричали друг другу: «Быстрее, не подведи!». Ведь если участник нарушит правило дистанции, то придется начинать заново, а время идет на минуты.

- Помимо соревнований, у нас обширные конкурсные программы, которые еще больше сплачивают русских и белорусских ребят. И главное, что мы не выбираем одного победителя, а награждаем в нескольких видах. Кто-то, допустим, выиграет в технике пешеходного туризма, кто-то в личной дистанции, - пояснил судья Виталий Модель.

Тем временем в лагере многие участники отдыхают в палатках. А вот белорусам, видимо, усталость нипочем. Они хотят купаться. Речка Арга для этого не подходит, поэтому купать ребят приехала... пожарная машина. Под тугую струю из брандспойта кинулись и мальчишки, и девчонки. Хохочут, танцуют, ну чисто детский сад, а не победители республиканских соревнований по туризму!

- У нас много новичков, они первый раз на таком слете. Пока у нас средний результат, но будем брать выше, ведь ребята сильные и подготовленные, - рассказывает про своих подопечных тренер команды из Минска Игорь Ушев. – Мы подружились с командой Смоленска, ехали с ними еще в автобусе. Вообще, русский народ такой открытый и гостеприимный.

Рядом с командой из Минска стоят палатки севастопольцев. Джульетта Носоненко участвует в слете уже второй раз. В прошлом году он проходил в Беларуси. По ее словам, правила и программа там были сложнее, а вот общая атмосфера радости, дружбы и счастья - такой же.

- Слет Союзных государств создавался для объединения Беларуси и всей России от Дальнего Востока до Калининграда. География уникальна! И радует, что площадку для такого грандиозного мероприятия выбрали под Владимиром, в городе Доброград! – отметил директор по спорту Доброграда Сергей Гордеев.