2018-07-27T17:05:05+03:00
Общество

Владимирские производители окон: «Москитная сетка не защищает от халатности родителей»

Корреспондент «Комсомолки» проверил, кто и как предупреждает родителей об опасности пластиковых окон для детей
Дарья Иудина
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В этом году во Владимирской области зафиксировано 10 случаев выпадения детей из окна. К сожалению, в нескольких случаях дети погибли. В прошлом и позапрошлом году ситуация была не лучше. По инициативе Следственного комитета с 1 сентября 2016 года все окна по закону должны быть оборудованы замками и фиксаторами, обеспечивающими безопасность детей. К требованиям на основе печальной статистике прислушались производители окон, но не сами родители, которые порой привыкли винить всех, кроме самих себя: быть может, виновата москитная сетка или же само окно, сделаные недобросовестными производителями?

Чтобы узнать, пытаются ли предотвратить несчастные случаи сами изготовители окон, я взяла с собой на дело свою сестру, трехлетнюю Машу – очень любопытного ребенка, которая лезет в любое окно. И пошла по оконным фирмам, представиляясь матерью, которая хочет заказать окна в детскую комнату.

Ситуация вселила оптимизм. Во всех четырех фирмах, где я побывала, менеджеры, взгянув на Машу, буквально требовали, чтобы я сразу же заказала «детские» замки на окна, которые не дадут ребенку распахнуть створку.

- Для защиты таких любопытных детей придуман специальный механизм – детский замок, который устанавливается на обычную оконную раму, не позволяя окну полностью открываться, а также различные фиксаторы, - говорил работник фирмы, одновременно показывая мне, как пользоваться детским замком. - С их помощью ребенок будет в безопасности, открыть ни ваша Маша, ни даже сильный мальчик-первоклашка его не сможет. Если, конечно, вы сами не забудете его зафиксировать.

Но статистика показывает - в основном дети выпадают из окон не тогда, когда сами их открывают. Окна оставляют открытыми родители, понадеявшись на москитную сетку.

- Еще мне нужна самая надежная москитная сетка, обязательно с защитой для детей, чтобы моя Маша, даже если на нее прыгнет, не смогла ее выбить, - требую я.

- Нет такой и быть не может, - категорически заявляют во всех салонах. - Москитные сетки на окнах создаются для того, чтобы оберегать дом от всяческих насекомых, а не от несчастных случаев. Для москитной сетки невозможно придумать какую-либо защиту, в принципе нельзя.

Чтобы я лично в этом убедилась, они провели своеобразную экскурсию, где показали несколько видов сеток и даже дали их потрогать. Я дотронулась до одной из сеток и надавила на нее, но даже от простого давления рукой она немного прогнулась, после чего мне чуть не пришлось ее покупать.

- Москитная сетка не рассчитана на вес более 5 килограммов, - объясняют мне. - Сама конструкция очень похожа на металлическую сетку для сушки грибов. Сравните вес москитов, грибов и вашего ребенка. Все еще думаете, что она защитит от несчастного случая?

- А что, если ребенок весит очень мало? - пытаюсь выкрутиться.

- Дурацкий вопрос, - уже сердится менеджер. - Любая москитная сетка ненадежна, об этом должны помнить все родители. Давайте смоделируем ситуацию: представьте, что ваш ребенок стоит на окне, опираясь всем своим весом на сетку. Во-первых, она грязная, на ней сотни засохших на солнце насекомых, а также достаточное количество уличной пыли. Во-вторых, она может вылететь, либо порваться даже при плотно прикрученой раме. Москитная сетка защищает от москитов, а окно – от уличного холода или жары. Защитить своих детей от несчастного случая в виде падения из окна могут лишь их родители.

Видно, что производителям окон и самим очень хочется придумать систему, которая бы предотвратила несчастные случаи. Но ее нет и быть не может! Только родители, их ответственность может защитить ребенка. Не оставляйте детей без присмотра с открытым окном!

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