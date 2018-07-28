Князь Владимир основал город Владимир сразу после крещения Руси

28 Июль 01:00 2018-07-27T16:59:37+03:00

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Владимирцы могут считать этот праздник больше своим, чем многие другие. Ведь крестил Русь как раз князь Владимир Святославович, которого считают основателем нашего города. Не зря у нас целых два памятника князю Владимиру - на смотровой площадке в парке Пушкина и на Большой Московской. В общем, день крещения Руси — это отличный повод узнать немного больше об основателе города Владимира и о том, как проходило крещение.

1. Русь была христианской и до Владимира

На самом деле князь Владимир не принес христианство на территорию Руси. Большинство современных историков согласны с тем, что христиане на Руси появились задолго до князя Владимира. Еще в IX веке христианство принимают киевские князья Аскольд и Дир (по данным историка Татищева, с ними крестилась даже вся дружина, весь Киев, после чего была основана киевская епархия с митрополитом). Просто после этого на Руси произошел политический переворот. И «оппозиция» при этом ориентировалась на языческую партию в Киеве.

Борьба с переменным успехом христианства и язычества продолжалась более ста лет. И даже князь Владимир начал с того, что вновь вернул силу язычеству, возродив культы Перуна и Дажбога с человеческими жертвоприношениями. И лишь к 988 году он решает стать православным. А став христианином, Владимир начал христианизировать и всех остальных русичей.

2. Владимирцев крестили одними из первых

Для Владимира христианизация Руси стала, по сути, политической программой. Заключив союз с Византией, он обязан был показать, что принял православие не просто для красного словца. Если судить по летописям того времени, первым делом Владимир приказал уничтожить языческие капища и истребить идолов по всей Руси, а на месте капищ воздвигать христианские храмы.

А после этого отправился в поход, дабы покрестить другие города. Первыми в этом списке оказались Суждаль, Китеж-Залесский (Владимир) и Ростов. В Ипатиевской летописи сказано: «в лето 6498-е пойде Володимер в землю Словенскую и страну Залесскую, в Суздальстей области и в Ростоветей, и постави тамо над рекою Клязьмою град, и нарече его первым своим именем Владимир, и созда церковь Пресвятыя Богородицы соборную; повеле же людей крестити повсюду и церкви ставити, даде же им первого епископа Феодора».

Проще говоря, в 990 году, князь Владимир основал город на Клязьме, дав ему свое имя. При этом вдобавок к местному населению он привел часть киевлян, крещённых ранее. А церковь он построил деревянную. По преданию церковь эта была построена из дубового леса, простояла 165 лет и была уничтожена пожаром.

3. Почему одни крестились легко, а другие с боем?

Русь уже к X веку можно смело считать многоконфессиональным государством. Причем, чем южнее территории, тем больше там было христиан, тогда как на севере Руси к моменту начала крещения Руси язычников было большинство.

Вот поэтому в Киеве крещение народа прошло сравнительно мирно, в то время как в Новгороде оно сопровождалось восстаниями народа и подавлением их силой. Если прийти сейчас, скажем, в определенные области Индии и начать там поголовно всех крестить, вполне можно получить похожие результаты.

4. Князь Владимир был многоженцем

Он состоял в нескольких официальных языческих браках, в частности, с полоцкой княгиней Рогнедой, а также с оставшимися безымянными для истории - «чехиней» и «болгарыней». Кроме того, Владимир сделал наложницей беременную вдову своего брата Ярополка, греческую монахиню, похищенную Святославом во время одного из походов.

Даже после крещения Владимир состоял предположительно в двух последовательных христианских браках — с византийской царевной Анной и, после её смерти, с неизвестной «мачехой Ярослава».

Всего у Владимира только официально было тринадцать сыновей и не менее десяти дочерей. Историки предполагают, что ещё несколько дочерей просто не попали в летописи.

5. Наследие князя-крестителя

Особое внимание ко дню памяти святого Владимира было привлечено в 1888 году, по случаю празднования 900-летия Крещения Руси. Тогда в связи с празднованием юбилея в Российской империи был воздвигнут ряд Князь-Владимирских храмов.

Но, кстати, князя Владимира почитают и католики. Все просто — он жил до раскола христианской церкви (1054), поэтому считается католической церковью таким же католиком, как и православным.

После распада СССР князя Владимира вновь стали почитать. Причем и как святого, и как государственника. Русская церковь чтит его память в день его преставления — 15 июля по юлианскому календарю. А в России введен праздник - день Крещения Руси. С 2002 года святой Владимир считается небесным покровителем внутренних войск МВД России. Его образ освящён в Главной иконе внутренних войск, которая хранится в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.