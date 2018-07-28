Князь Владимир основал город Владимир сразу после крещения Руси
Владимирцы могут считать этот праздник больше своим, чем многие другие. Ведь крестил Русь как раз князь Владимир Святославович, которого считают основателем нашего города. Не зря у нас целых два памятника князю Владимиру - на смотровой площадке в парке Пушкина и на Большой Московской. В общем, день крещения Руси — это отличный повод узнать немного больше об основателе города Владимира и о том, как проходило крещение.
.Фото: Алексей СУХОВ
1. Русь была христианской и до Владимира
На самом деле князь Владимир не принес христианство на территорию Руси. Большинство современных историков согласны с тем, что христиане на Руси появились задолго до князя Владимира. Еще в IX веке христианство принимают киевские князья Аскольд и Дир (по данным историка Татищева, с ними крестилась даже вся дружина, весь Киев, после чего была основана киевская епархия с митрополитом). Просто после этого на Руси произошел политический переворот. И «оппозиция» при этом ориентировалась на языческую партию в Киеве.
Борьба с переменным успехом христианства и язычества продолжалась более ста лет. И даже князь Владимир начал с того, что вновь вернул силу язычеству, возродив культы Перуна и Дажбога с человеческими жертвоприношениями. И лишь к 988 году он решает стать православным. А став христианином, Владимир начал христианизировать и всех остальных русичей.
2. Владимирцев крестили одними из первых
Для Владимира христианизация Руси стала, по сути, политической программой. Заключив союз с Византией, он обязан был показать, что принял православие не просто для красного словца. Если судить по летописям того времени, первым делом Владимир приказал уничтожить языческие капища и истребить идолов по всей Руси, а на месте капищ воздвигать христианские храмы.
А после этого отправился в поход, дабы покрестить другие города. Первыми в этом списке оказались Суждаль, Китеж-Залесский (Владимир) и Ростов. В Ипатиевской летописи сказано: «в лето 6498-е пойде Володимер в землю Словенскую и страну Залесскую, в Суздальстей области и в Ростоветей, и постави тамо над рекою Клязьмою град, и нарече его первым своим именем Владимир, и созда церковь Пресвятыя Богородицы соборную; повеле же людей крестити повсюду и церкви ставити, даде же им первого епископа Феодора».
Проще говоря, в 990 году, князь Владимир основал город на Клязьме, дав ему свое имя. При этом вдобавок к местному населению он привел часть киевлян, крещённых ранее. А церковь он построил деревянную. По преданию церковь эта была построена из дубового леса, простояла 165 лет и была уничтожена пожаром.
3. Почему одни крестились легко, а другие с боем?
Русь уже к X веку можно смело считать многоконфессиональным государством. Причем, чем южнее территории, тем больше там было христиан, тогда как на севере Руси к моменту начала крещения Руси язычников было большинство.
Вот поэтому в Киеве крещение народа прошло сравнительно мирно, в то время как в Новгороде оно сопровождалось восстаниями народа и подавлением их силой. Если прийти сейчас, скажем, в определенные области Индии и начать там поголовно всех крестить, вполне можно получить похожие результаты.
4. Князь Владимир был многоженцем
Он состоял в нескольких официальных языческих браках, в частности, с полоцкой княгиней Рогнедой, а также с оставшимися безымянными для истории - «чехиней» и «болгарыней». Кроме того, Владимир сделал наложницей беременную вдову своего брата Ярополка, греческую монахиню, похищенную Святославом во время одного из походов.
Даже после крещения Владимир состоял предположительно в двух последовательных христианских браках — с византийской царевной Анной и, после её смерти, с неизвестной «мачехой Ярослава».
Всего у Владимира только официально было тринадцать сыновей и не менее десяти дочерей. Историки предполагают, что ещё несколько дочерей просто не попали в летописи.
5. Наследие князя-крестителя
.Фото: Алексей СУХОВ
Особое внимание ко дню памяти святого Владимира было привлечено в 1888 году, по случаю празднования 900-летия Крещения Руси. Тогда в связи с празднованием юбилея в Российской империи был воздвигнут ряд Князь-Владимирских храмов.
Но, кстати, князя Владимира почитают и католики. Все просто — он жил до раскола христианской церкви (1054), поэтому считается католической церковью таким же католиком, как и православным.
После распада СССР князя Владимира вновь стали почитать. Причем и как святого, и как государственника. Русская церковь чтит его память в день его преставления — 15 июля по юлианскому календарю. А в России введен праздник - день Крещения Руси. С 2002 года святой Владимир считается небесным покровителем внутренних войск МВД России. Его образ освящён в Главной иконе внутренних войск, которая хранится в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.