Работы по реконструкции теплосетей во Владимире идут строго по графику

27 Июль 01:00 2018-07-27T13:16:03+03:00

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Энергетики много сил и средств вкладывает в подготовку к отопительному сезону, чтобы в дома жителей исправно поступали тепло и горячая вода.

Ремонт и благоустройство

Один из объектов, где проходит масштабная реконструкция тепловых сетей – улица 9 января. Сейчас выполнено практически 80% монтажных работ по замене трубопроводов. В общей сложности на участке от перекрестка с улицей Бакулинская до тепловой камеры в районе дома №12А по улице МОПРа меняют почти четыреста метров магистральных тепловых сетей диаметром семьсот миллиметров. В общей сложности на реконструкцию этого участка выделено более двадцати одного миллиона рублей.

- По стандартам нашей компании при замене магистральных проводов используются стальные трубы в пенополиуретановой изоляции и с системой контроля влажности, благодаря которой можно точно определить место повреждения, - рассказал главный инженер Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Шикунов. - Трубопровод помещен в пластиковую оболочку, и между ним и оболочкой проведена сигнализация. Если возникнет повреждение, мы не будем раскапывать всю теплосеть, а только в том месте, где образовался прорыв.

Сергей ШикуновФото: Ирина Мальцева

Еще один крупный участок, где проходит замена магистральных теплосетей, расположен на Октябрьском проспекте, сейчас идут работы в районе Арбитражного суда, потом они продолжатся и на улице Дворянской. Там заменят три километра сетей - один километр магистральных сетей и два километра разводящих.

- В этом году у нас обширная инвестиционная программа, на подготовку тепловых сетей, владимирской ТЭЦ-2 и котельных к новому отопительному сезону выделено более одного миллиарда рублей. Все работы идут в графике, ремонтная компания завершится до начала отопительного сезона. К 1 октября будет выполнено 90-95% запланированных работ, - говорит Сергей Шикунов.

Обойтись без отключения горячей воды

Впрочем, реконструкция не ограничивается только заменой теплосетей. В рамках программы «Re: Конструкция 2018» особое внимание уделяют соблюдению стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопровода, а также усиленному контролю за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях. После окончания реконструкции участок обязательно приведут в порядок, не ограничиваясь только тем пространством, где был поврежден асфальт, а восстанавливая покрытие по всей ширине дороги и меняя бордюрный камень. Например, на улице 9 января восстановят более двух тысяч квадратных метров дорожного покрытия и тротуаров, а также полторы тысячи квадратных метров газонов. Полностью завершить все работы на этой улице должны до конца сентября.

Также Владимирский филиал «Т Плюс» старается сделать все, чтобы уменьшить неудобства жителей на время ремонта. Энергетики используют временные трубопроводы - шунты - во время проведения реконструкций, чтобы минимизировать сроки отключения горячего водоснабжения у горожан. На улице 9 января был смонтирован временной трубопровод диаметром пятьсот миллиметров и длиной около трехсот метров.

- На этом объекте мы применяем ставшие для нас традиционными методы, которые позволяют, несмотря на большой объем реконструктивных работ, не лишать жителей горячей воды. Ее отключали только на время выполнения технологических переключений, на срок не более двух суток. В ближайшее время мы планируем делать обратное переключение и просим жителей отнестись к этому с пониманием. Горячая вода вновь поступит буквально через один-два дня. Такие же работы будут проведены в районе Октябрьского проспекта, чтобы не жители близлежащих районов оставались с горячей водой, - рассказал Сергей Шикунов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Энергетики ставят перед собой задачу сократить сроки проведения гидравлических испытаний благодаря использованию современных технических и организационных методов диагностики и ремонта. По состоянию на конец июля завершены гидравлические испытания 422 километров тепловых сетей (63,6%) . Проведено 342 гидроиспытыний, по результатам которых выявлено и устранено двести дефектов, заменено 3,9 километра трубопроводов.