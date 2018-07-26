2018-07-27T13:16:03+03:00
Общество

Центр Владимира хотят сделать пешеходным ради Золотых ворот

Для этого готовят проект соединения Октябрьского проспекта и улицы Дворянской
Алексей СУХОВ
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..Фото: Сергей МОРКОВКИН
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После появления пешеходной зоны на улице Георгиевской разговоры о «пешкоцентре» вроде бы утихли. Однако, похоже, городские власти готовы вернуться к этой теме с другой стороны.

Во всяком случае, 24 июля в ходе осмотра работ по строительству фонтана на Театральной площади сити-менеджер Андрей Шохин и генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев коснулись данной темы при обсуждении проблем Золотых ворот.

- Золотым воротам необходима реставрация, - рассказал генеральный директор ВСМЗ. - Мы об этом говорим уже два года. Дело в том, что техногенная нагрузка на памятник возросла в разы. Интенсивность движения в последние годы чрезвычайная. Мы, конечно, делали в прошлом году мелкие противоаварийные работы. Будем делать их и в этом году. Но можно до бесконечности замазывать трещины, а можно бороться с причиной разрушения памятника.

А причиной является транспорт. В особенности грузовики, автобусы и троллейбусы. В ВСМЗ и администрации города, похоже, решили, что пора снижать нагрузку на памятники из списка ЮНЕСКО (не только Золотые ворота, но и соборы — Успенский и Дмитриевский).

- Насколько мне известно, в администрации города обратились в министерство культуры с просьбой увеличить охранные зоны для памятников ЮНЕСКО, - сказал Игорь Конышев. - Если Минкульт пойдет навстречу, большой транспорт нужно будет увести из центра. Тогда мы и займемся реставрацией.

В администрации города действительно думают о том, как бы снизить транспортную нагрузку на памятники. И пока самый оптимальный вариант — соединить Октябрьский проспект с улицей Дворянской. Тогда транспорт, вместо того, чтобы ехать по Большой Московской, будет сворачивать в сторону Лыбедской магистрали, для чего она, собственно, и строилась.

- Предпроектные работы уже проведены, - сказал официальный представитель администрации Александр Карпилович. - Это логично - увести транспорт из центра. Например, о продлении Октябрьского проспекта говорил еще Игорь Столетов (знаменитый советский архитектор и реставратор — Авт.).

Если идея продления Октябрьского проспекта воплотится в жизнь, город может вернуться и к проекту превращения исторического центра Владимира в пешеходную зону. Ведь если грузовики, автобусы и троллейбусы увести на Лыбедскую магистраль, поток машин снизится в разы. Это позволит увеличить зону тротуаров, а проезжую часть сократить до двух полос (этот проект, созданный КБ «Стрелка», обсуждается уже два года).

Осталось дождаться появления хотя бы проекта дороги. Сроки пока не определены.

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Музей не хочет отдавать церкви Золотые ворота

Еще в январе 2018 года стало известно, что Русская православная церковь претендует на 12 памятников, принадлежащих сейчас Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Это Георгиевский собор в Гусе-Хрустальном (там находится музей хрусталя), Спасо-Преображенский собор, Знаменская церковь и приказная изба в Суздале, а самое главное, Троицкая церковь, Успенский и Дмитриевский соборы, а также Золотые ворота во Владимире. Игорь Конышев рассказал, что по всем 12 объектам музей занимает отрицательную позицию.

- Мы вместе с Минкультом против того, чтобы передавать эти памятники церкви, - сказал он. - Даже эксплуатация одних Золотых ворот ежегодно обходится нам в десятки миллионов рублей. Так что содержание памятников нелегкое бремя.

При этом Игорь Конышев надеется, что отсутствие в России судебной практики по передаче объектов от музеев церкви может помочь ВСМЗ сохранить все свои памятники просто молчаливым несогласием.

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