6 из 8: двое претендентов выбыли из борьбы за кресло губернатора

26 Июль 01:00 2018-07-27T13:16:03+03:00

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25 июля избирательная комиссия Владимирской области завершила прием документов от кандидатов на пост губернатора и на места в областном парламенте и в муниципальных советах. Теперь у специалистов избиркома есть 10 дней на проверку всех документов и регистрацию или отказе в ней. После чего станет известно, кто вступает в предвыборную борьбу.

Шестеро - в губернаторы, восемь партий - в ЗС

За кресло губернатора будет бороться максимум 6 человек. Политические партии выдвинули в кандидаты восьмерых. Это действующий губернатор Светлана Орлова, депутат ЗС от ЛДПР Владимир Сипягин, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Иван Алтухов, представитель регионального отделения партии «Народ против коррупции» Александр Леонтьев, московский политик из КПРФ Максим Шевченко, Олег Павлецов (партия «Гражданская инициатива»), Сергей Глумов (партия «Патриоты России») и Сергей Бирюков (партия «Справедливая Россия»). Все они подали документы, но Олег Павлецов и Александр Леонтьев не прошли муниципальный фильтр - не собрали нужное количество подписей депутатов. Оставшиеся 6 кандидатов документы подали.

В депутаты Заксобрания списки кандидатов по единому избирательному округу подали 11 политических партий. Но представители социал-демократической партии не подали документы, а региональные отделения партий «Народ против коррупции» и «Родина» не смогли представить документы на регистрацию. Оставшиеся партии сдали все документы. Ждут проверки 6 партий: КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России». Списки от «Коммунистической партии социальной справедливости» и «Единой России» уже зарегистрированы.

4 человека на кресло депутата

По одномандатным избирательным округам на 19 мест в ЗС выдвинуто 84 кандидата. Больше всех от «Единой Россит», КПРФ и ЛДПР (по 19 человек) и «Справедливой России» (15 человек). Есть и один самовыдвиженец.

На муниципальные выборы выдвинуто 156 кандидатов на 45 мандатов. Больше всего представили «Единая Россия» (45 человек) и ЛДПР (33 человека), имеется и 53 самовыдвиженца.

В избиркоме напомнили, что до 5 сентября жители, которые в день выборов будут в регионе, но не по месту прописки, могут подать заявления в любом МФЦ о том, что хотят голосовать не на своем участке. С 29 августа по 5 сентября сделать это можно будет в любой участковой избирательной комиссии.