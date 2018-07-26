2018-07-27T18:44:18+03:00
Общество

«Мы хотим жить в тишине!»

Жители дома в центре Владимира запретили проводить мастер-классы для детей
Ирина Мальцева
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В этом чудном доме на улице Гагарина должно появиться пространство "Друг другу"В этом чудном доме на улице Гагарина должно появиться пространство "Друг другу"Фото: Ирина Мальцева
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Создать пространство общения обычных и особенных детей «Друг другу» решила Мария Багаева, уже несколько лет работающая с волонтерами.

- Во время работы в движении «Доброштаб» я познакомилась с огромным количеством удивительных людей: и тех, кто хочет помогать, и тех, кто в этой помощи нуждается. Хотелось создать место, полезное и доступное каждому. Не просто благотворительный магазин, а нечто большее. Мне повезло, я встретила единомышленников. И, казалось, мечта о благотворительном магазине, который будет одновременно и местом встреч, начала воплощаться, - рассказывает Маша.

Нашли помещение в центре Владимира, своими руками сделали ремонт. Планировалось, что в уютное пространство «Друг другу» можно будет принести одежду, обувь, книги и игрушки, часть которых попадет к нуждающимся, а остальные выставят на продажу, чтобы оплатить аренду и коммунальные платежи. Но главное – там собирались организовать площадку общения с детьми из специальных учреждений.

Уже были запланированы встречи с ребятами из владимирского и суздальского реабилитационного центра и Лухтоновского детского дома.

- Мы хотели, чтобы в «Друг другу» мог прийти любой: школьники, студенты, мамы с детьми и родители, воспитывающие ребенка с особыми потребностями, будущие деловые партнеры. Люди могли бы просто общаться, пить кофе с друзьями и с ребятами из интернатов. Если хотите помочь, приносите и покупайте одежду. Если есть чем поделиться - проводите свои мастер-классы и тематические встречи. Все вырученные деньги пошли бы на программы по социализации и адаптации детей-сирот и детей из реабилитационных центров. Мы не профессионалы, мы – друзья. В нашем пространстве люди важнее времени и вещей. Каждый, кто пришел к нам попить кофе, сдать или купить одежду или изделие от мастериц, становится участником проекта, а значит нашим другом, - объясняет Мария Багаева.

Но сейчас открытие волшебного места под угрозой. Жители дома на улице Гагарина, где арендовали помещение, жестко и категорически воспротивились открытию такого места. Мол, дети-инвалиды и их новые друзья будут шуметь и мешать им отдыхать. При том, что площадка, естественно, должна работать только днем, никаких ночных посиделок.

- Для нас это стало неожиданным поворотом. Мы даже и не думали, что первой серьезной проблемой станет не нехватка денег и вещей, а неприязнь к нашим подопечным детям. Жители дома заявили, что хотят жить в тишине и уверены, что в помещении с отдельным входом, которое выходит на дорогу с интенсивным движением, дети на мастер-классах будут шуметь громче, чем машины за окнами. Пить чай и кофе нам тоже не разрешили. Готовясь к открытию, мы познакомились не с одним десятком классных людей, готовых поддержать проект своим участием. Но теперь ищем новое помещение и верим, что все получится, - признается Маша Багаева.

По закону, благотворители не обязаны спрашивать разрешения жителей и могли бы открыться вопреки протестам. Но приводить детей в дом, где им не рады, не хотят. Сейчас ищут новое помещение.

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