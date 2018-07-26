2018-07-27T08:05:09+03:00
Общество

Губернатор отказалась брать в кредит для бюджета области в размере 10 миллиардов рублей

Директор департамента финансов Вячеслав Кузин рассказал, почему регион отказывается от кредитной кабалы
Ирина Начарова
Поделиться:
Вячеслав КузинВячеслав КузинФото: Ирина Начарова
Изменить размер текста:

В первой половине 2018 года налоговые доходы бюджета Владимирской области превысили 20 миллиардов рублей. Это 115 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

В том числе вырос НДФЛ, а значит - и реальная зарплата жителей Владимирской области.

- По состоянию на 1 июля 2018 года рост НДФЛ - 107%, - рассказал первый заместитель губернатора Владимирской области, директор департамента финансов Вячеслав Кузин. - Рост зарплаты отмечен, как в реальном секторе экономике, так и в госсекторе, это зарплаты учителей, врачей, воспитателей, соцработников, в общем специалисты, получающие заработную плату из бюджета.

На ремонт дорог из бюджета области в региональном дорожном фонде мобилизовано 1, 7 млрд рублей. Основные расходы бюджета - на социальную сферу. На образование выделено 7, 8 млрд рублей, на социальные нужды – 4,9 млрд рублей, на здравоохранение без учета средств регионального Фонда ОМС – 5 млрд рублей, на культуру – 820 млн рублей, на физкультуру и спорт – 420 млн рублей.

При этом Владимирская область не имеет просроченной кредиторской задолженности, не берет коммерческих кредитов.

- Банки с удовольствием предлагают деньги в бюджет. Даже к губернатору приходил руководитель одного из ведущих банков с предложением: «Возьмите 10 миллиардов», - рассказал Вячеслав Кузин. - Расчет прост: если кредитовать предприятия реального сектора экономики, они могут не вернуть деньги. А с бюджета всегда могут забрать. Мы будем жить по средствам. Не будем в долг жить у будущих поколений.

Областной бюджет помогает избавиться от коммерческих кредитов и муниципалитетам. За последний год 1 млрд 100 млн рублей направлено муниципальным образованиям на замещение их коммерческих кредитов бюджетными средствами. Таким образом, только в этом году муниципальные бюджеты освобождены от возврата коммерческих кредитов на сумму 700 млн рублей и 120 млн процентов по ним.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Во Владимирской области директор департамента природопользования написал заявление об увольнении
Во Владимирской промзоне горел автосервис
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» открывает новый офис в Петушках
В Веризино, наконец-то, поставили светофор
Владимирский подросток отравился на теплоходе в Ленинградской области
Владимирский борец привез серебряную медаль из Рима
На ремонт дорог во Владимирской области потратят 1,2 миллиарда рублей
Владимирский облизбирком не допустил партию "Коммунисты России" до выборов
«Ростелеком» обеспечил услугами связи коттеджный посёлок Улыбышево
Только один день, 4 августа, в Муроме будет работать онлайн-парк Tele2
Остановка «Золотые ворота» временно переносится
Заросли американского клена помешали владимирцам "любоваться видами"
Во Владимире мужчина собирает деньги якобы на похороны новорожденного
В Камешковском районе квадроцикл сгорел дотла
Только один день, 4 августа, в Муроме будет работать онлайн-парк Tele2