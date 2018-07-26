Губернатор отказалась брать в кредит для бюджета области в размере 10 миллиардов рублей

26 Июль 01:00 2018-07-27T08:05:09+03:00

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В первой половине 2018 года налоговые доходы бюджета Владимирской области превысили 20 миллиардов рублей. Это 115 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

В том числе вырос НДФЛ, а значит - и реальная зарплата жителей Владимирской области.

- По состоянию на 1 июля 2018 года рост НДФЛ - 107%, - рассказал первый заместитель губернатора Владимирской области, директор департамента финансов Вячеслав Кузин. - Рост зарплаты отмечен, как в реальном секторе экономике, так и в госсекторе, это зарплаты учителей, врачей, воспитателей, соцработников, в общем специалисты, получающие заработную плату из бюджета.

На ремонт дорог из бюджета области в региональном дорожном фонде мобилизовано 1, 7 млрд рублей. Основные расходы бюджета - на социальную сферу. На образование выделено 7, 8 млрд рублей, на социальные нужды – 4,9 млрд рублей, на здравоохранение без учета средств регионального Фонда ОМС – 5 млрд рублей, на культуру – 820 млн рублей, на физкультуру и спорт – 420 млн рублей.

При этом Владимирская область не имеет просроченной кредиторской задолженности, не берет коммерческих кредитов.

- Банки с удовольствием предлагают деньги в бюджет. Даже к губернатору приходил руководитель одного из ведущих банков с предложением: «Возьмите 10 миллиардов», - рассказал Вячеслав Кузин. - Расчет прост: если кредитовать предприятия реального сектора экономики, они могут не вернуть деньги. А с бюджета всегда могут забрать. Мы будем жить по средствам. Не будем в долг жить у будущих поколений.

Областной бюджет помогает избавиться от коммерческих кредитов и муниципалитетам. За последний год 1 млрд 100 млн рублей направлено муниципальным образованиям на замещение их коммерческих кредитов бюджетными средствами. Таким образом, только в этом году муниципальные бюджеты освобождены от возврата коммерческих кредитов на сумму 700 млн рублей и 120 млн процентов по ним.