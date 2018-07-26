2018-07-26T11:59:43+03:00
Общество

45 владимирских новобранцев отправились в ВДВ

Чем закончился весенний призыв во Владимирской области
Антон Ноздрин
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К 15 июля в войска отправилось 1300 человек - ровно столько, сколько нужно было по плану. Традиционно большинство хотело в элитные войска: спецназ и ВДВ. Военкомат всегда трепетно относится к пожеланиям призывников, но отправить всех в элитные части просто невозможно. Тем более что заявок в спецназ уже много лет просто не поступает. Зато в ВДВ некоторые попали. Все они учились в ДОСААФ и получили специальность «стрелок-парашютист». Без специальной подготовки и богатырского здоровья в ВДВ не попасть.

Ну а тем, кто все же хочет связать свою жизнь со спецназом, советуют после срочной службы подписать контракт. Требования там высокие, а обучить человека всем премудростям такой службы «с нуля» очень тяжело.

В этот призыв действовало и одно нововведение. Ограниченно годные к службе парни могли повторно пройти медосмотр, поменять категорию и отправится служить, чтобы после армии получить военный билет, необходимый для устройства на госслужбу. И некоторым удалось поменять категорию.

Были и уклонисты, но по пальцам пересчитать. Их в каджый призыв бывает от 5 до 8 человек, а в этот раз, рассказали в военкомате, еще меньше. С каждым конкретным случаем будут разбираться индивидуально. Может, человек имеет законное право не служить, просто не принес вовремя нужные справки.

ЦИФРЫ

Куда пошли служить владимирцы

Сухопутные войска 500 человек

Военно-морской флот 150 человек

Воздушно-космические войска - 150 человек

ВДВ - 45 человек

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