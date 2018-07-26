2018-07-27T08:05:09+03:00
Общество

Во Владимире и Муроме в августе ожидается свадебный бум

58 пар областного центра выбрали для женитьбы «три восьмерки»
Валерия Рудометова
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Фото: из архива семьи ВеселовыхФото: из архива семьи Веселовых
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В августе нас ждет сразу две «красивых» даты — 08.08.18 и 18.08.18. В эти дни молодые особенно любят жениться - кому не хочется иметь круглые «три восьмерки» в свидетельстве о браке.

Заявления на красивую дату принимают с начала года. Правда, 8 августа - среда, во владимирском загсе нерабочий день. Но в других популярных для свадеб городах — Муроме и Суздале — 8 августа новобрачный бум. В Муроме поженятся 20 пар, а в Суздале — 11. 18 августа в Муроме узами брака свяжут 19 пар, в Суздале же - всего 8. Все пары успеют расписать до 17 часов.

А вот во Владимире из-за свадебного бума пришлось продлевать работу загса — с 8 часов до 18 вечера. При этом, загс ограничил подачу заявлений в день «трех восьмерок», потому что расписать всех не хватит времени.

- Людям свойственно искать что-то необычное. А восьмерки как раз ассоциируются со знаком бесконечности: бесконечная любовь, бесконечное счастье, бесконечная семья. Но мы улыбаемся на эти вещи, потому что, например, среди поженившихся 07.07.07 очень много пар развелось. А все тоже подгадывали под эту дату. Даже в пятницу 13-го заключение брака может стать счастливым. У нас есть такие люди, - сказала заведующая отделом ЗАГС Владимира Галина Карташова.

Зачем же молодожены выбирают красивые даты?

- Мы поженились в этом году 07.07, в преддверие Дня семьи, любви и верности. Считается, что пары, расписавшиеся в этот день, будут жить вместе в любви и согласии. Да и число запоминается легко, муж точно не забудет, - смеется горожанка Наталья Веселова. - Дата красивая, поэтому мы с мужем подавали заявление еще в октябре 2017 года. Конечно, дата датой, но все равно мы сами должны стараться сохранять нашу любовь и идти на уступки.

А наша читательница Алена рассказала, что с мужем Виктором сначала планировали пожениться 3 сентября. Но решили перенести дату, потому что она ассоциируется вовсе не со свадьбой, а с песней Михаила Шуфутинского: «Третье сентября - день прощания, день, когда горят костры рябин”. Решили, что расписаться нужно 1 сентября, в День знаний. Уж лучше их могучая сила, чем 3 сентября и песня русского шансонье.

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