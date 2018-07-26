Пять пуль в живот: в Александрове расстреляли домашнюю собаку

26 Июль 01:00 2018-07-27T08:05:09+03:00

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Молодую собаку с перебитыми лапами заметили случайные прохожие. Несчастное животное лежало в кустах на обочины улице Геологов в Александрове, напротив Гидрогеологического центра, и скулило. Приехавшие александровские волонтеры подобрали несчастное животное. Как оказалось, лапы у собаки были только ушиблены, но ее проблемы этим не ограничивались. Как показал рентген, в животное всадили пять пуль из травматического пистолета.

- Трудно представить, кому она могла помешать. Она еще подросток, небольшая, добрая и ласковая, совсем ручная, но была очень истощена и сильно травмирована. Кто-то выпустил в нее пять пуль в брюшную полость, очень кучно. Кроме того, у нее был сломан таз, - рассказывает волонтер из Александрова Юлия Чудайкина.

В Александрове ветеринары помочь собачке, которую назвали Фросей, не смогли, и волонтеры отправили в Подмосковье. С помощью неравнодушных людей удалось собрать денег на ее лечение, передержку и операцию.

- Вчера у Фроси извлекли все пять пуль, хотя сначала планировали вынуть только три, поскольку две сидели очень глубоко. Врачи говорят, что стреляли скорее всего из травматического пистолета. Скорее всего, собака домашняя – как рассказали врачи, она уже стерилизована. Если бы стерилизацию делали в рамках борьбы с бродячими собаками, то у нее была бы бирка, а здесь ничего подобного нет, - рассказывает Юлия Чудайкина.

После того, как Фрося придет в себя, волонтеры начнут искать ей заботливую семью. Передать ее новым хозяевам готовы только по договору, с обязательным отслеживанием судьбы.

- Она уже достаточно настрадалась, хочется верить, что с ней все будет хорошо. Она подойдет и для квартиры, и для дома, но пока неизвестно, когда в ближайшее время забрать ее нельзя – Фросе нужно побыть в стационаре.

Кто именно расправился с собакой – неизвестно. Местные жители строят массу предположений, но обращаться в полицию с заявлением пока никто из них не стал. Кстати, если удастся найти того, кто это сделал, ему может грозить крупный штраф или лишений свободы на срок до пяти лет.

Если вы что-то знаете о том, кто стрелял в Фросю, просьба сообщить в редакцию или в полицию Александрова.