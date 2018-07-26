2018-07-26T11:59:43+03:00
Общество

Девушка из Владимира спасает раненого стрижа

Два дня назад она подобрала малыша на улице
Валерия Рудометова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Жительница Владимира Ольга Макарова гуляла утром с собакой. Именно собака почувствовала неладное и потащила Ольгу за собой. На асфальте лежал маленький стриж, птенец, с раненой спиной. Девушка пригляделась: живой ли? По нему уже ползали жуки, но птица немного шевелилась. Ольга решила, что оставлять стрижа никак нельзя, и обратилась к ветеринару - может, получится спасти?

Ветеринар сказал, что стрижа довольно-таки сложно выходить, тем более раненого. Проще его отпустить на волю. Скорее всего, стриж выпал из гнезда и покусать его могла кошка или собака.

- Но я решила сделать все, что в моих силах. Как я могла его оставить раненого? В интернете изучила всю информацию о кормлении. Сейчас обрабатываю рану перекисью водорода, стрижа посадила в клеточку. Ветеринар сказал, что шансов на то, что птенец будет жить, 50 на 50, - рассказала Ольга. - Но я очень надеюсь, что получится выкормить, вылечить и отпустить на волю.

Как сказал заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Денис Дуденков, таких птенцов вообще-то нельзя подбирать. Они сами покидают гнездо в возрасте, когда еще не умеют летать, и называются слетками. Биологический смысл их поведения прост — хищник может прямо в гнезде уничтожить всех, а если птенцы покинули его и спрятались поодиночке, тогда он может найти одного – двух, а остальных пропустит.

- Когда стриж покидает гнездо, он должен полететь. А если у него вовсе не получается полет, то значит есть проблемы со здоровьем. Это естественный отбор, который начинается сразу после оставления гнезда. Выживают в неволе стрижи трудно, ведь это птицы стремительного полета. Они ловят на лету мошек, комаров. Ранения у стрижей плохо заживают, потому что высокая температура тела и быстрый обмен веществ, - сказал Денис Дуденков. - Девушке надо обязательно его поить из пипетки, даже если не пьет сам. Как бы с раной не начались воспалительные процессы.

А специалист из дирекции особо охраняемых территорий Максим Сергеев, который спасал двух стрижей и несколько ворон, посоветовал тем, кто не проходит мимо даже здоровых птенцов, кормить их маленькими кусочками мяса, размером с муху, такими же кусочками яичного белка. Еще лучше — насекомыми, которых выращивают для корма.

- Выкормить-то можно, а вот если у птенца рана, то уже тут сложнее, - говорил Максим Сергеев. - Мне самому приносили двух стрижей, выпавших из гнезда, но они были здоровыми. Одного я выкармливал несколько недель, а другой быстро окреп и полетел. Жили они у меня в коробочке, что не скажешь про ворон и галок, которые прыгают с места на место. Какая им тут коробочка. Если вы увидите на улице, например, в траве, маленького стрижа, проверьте, может ли он летать, окрепли ли крылья: подкиньте легонько над ладошкой. Он должен полететь. Просто у них бывает шок — стрижи могут удариться об что-то и быть долгое время на земле. А если он сразу падает вниз, то птенца надо выкармливать. Вероятность, что он выживет, все-таки есть.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Во Владимирской области директор департамента природопользования написал заявление об увольнении
Во Владимирской промзоне горел автосервис
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» открывает новый офис в Петушках
В Веризино, наконец-то, поставили светофор
Владимирский подросток отравился на теплоходе в Ленинградской области
Владимирский борец привез серебряную медаль из Рима
На ремонт дорог во Владимирской области потратят 1,2 миллиарда рублей
Владимирский облизбирком не допустил партию "Коммунисты России" до выборов
«Ростелеком» обеспечил услугами связи коттеджный посёлок Улыбышево
Только один день, 4 августа, в Муроме будет работать онлайн-парк Tele2
Остановка «Золотые ворота» временно переносится
Заросли американского клена помешали владимирцам "любоваться видами"
Во Владимире мужчина собирает деньги якобы на похороны новорожденного
В Камешковском районе квадроцикл сгорел дотла
Только один день, 4 августа, в Муроме будет работать онлайн-парк Tele2