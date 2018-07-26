Девушка из Владимира спасает раненого стрижа

26 Июль 01:00 2018-07-26T11:59:43+03:00

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Жительница Владимира Ольга Макарова гуляла утром с собакой. Именно собака почувствовала неладное и потащила Ольгу за собой. На асфальте лежал маленький стриж, птенец, с раненой спиной. Девушка пригляделась: живой ли? По нему уже ползали жуки, но птица немного шевелилась. Ольга решила, что оставлять стрижа никак нельзя, и обратилась к ветеринару - может, получится спасти?

Ветеринар сказал, что стрижа довольно-таки сложно выходить, тем более раненого. Проще его отпустить на волю. Скорее всего, стриж выпал из гнезда и покусать его могла кошка или собака.

- Но я решила сделать все, что в моих силах. Как я могла его оставить раненого? В интернете изучила всю информацию о кормлении. Сейчас обрабатываю рану перекисью водорода, стрижа посадила в клеточку. Ветеринар сказал, что шансов на то, что птенец будет жить, 50 на 50, - рассказала Ольга. - Но я очень надеюсь, что получится выкормить, вылечить и отпустить на волю.

Как сказал заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Денис Дуденков, таких птенцов вообще-то нельзя подбирать. Они сами покидают гнездо в возрасте, когда еще не умеют летать, и называются слетками. Биологический смысл их поведения прост — хищник может прямо в гнезде уничтожить всех, а если птенцы покинули его и спрятались поодиночке, тогда он может найти одного – двух, а остальных пропустит.

- Когда стриж покидает гнездо, он должен полететь. А если у него вовсе не получается полет, то значит есть проблемы со здоровьем. Это естественный отбор, который начинается сразу после оставления гнезда. Выживают в неволе стрижи трудно, ведь это птицы стремительного полета. Они ловят на лету мошек, комаров. Ранения у стрижей плохо заживают, потому что высокая температура тела и быстрый обмен веществ, - сказал Денис Дуденков. - Девушке надо обязательно его поить из пипетки, даже если не пьет сам. Как бы с раной не начались воспалительные процессы.

А специалист из дирекции особо охраняемых территорий Максим Сергеев, который спасал двух стрижей и несколько ворон, посоветовал тем, кто не проходит мимо даже здоровых птенцов, кормить их маленькими кусочками мяса, размером с муху, такими же кусочками яичного белка. Еще лучше — насекомыми, которых выращивают для корма.

- Выкормить-то можно, а вот если у птенца рана, то уже тут сложнее, - говорил Максим Сергеев. - Мне самому приносили двух стрижей, выпавших из гнезда, но они были здоровыми. Одного я выкармливал несколько недель, а другой быстро окреп и полетел. Жили они у меня в коробочке, что не скажешь про ворон и галок, которые прыгают с места на место. Какая им тут коробочка. Если вы увидите на улице, например, в траве, маленького стрижа, проверьте, может ли он летать, окрепли ли крылья: подкиньте легонько над ладошкой. Он должен полететь. Просто у них бывает шок — стрижи могут удариться об что-то и быть долгое время на земле. А если он сразу падает вниз, то птенца надо выкармливать. Вероятность, что он выживет, все-таки есть.