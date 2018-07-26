2018-07-26T11:59:43+03:00
Общество

Как я пытался стать вратарем владимирского «Торпедо»

Корреспондент «Комсомолки» встал в ворота и ощутил на себе мощь удара Дмитрия Вязьмикина
Антон Ноздрин
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На разминкеНа разминкеФото: Сергей МОРКОВКИН
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Футболисты владимирского «Торпедо» уверенно начали новый сезон с победы. Впереди у команды два десятка матчей. Сидя на диване и посматривая футбол, часто думаешь: «Я бы смог такой забить, я бы отбил удар, и пас отдал бы точнее». Корреспондент «Комсомолки» решил стряхнуть пыль с вратарских перчаток и попробовать на себе ощутить, можно ли сыграть лучше профи и легко ли быть футболистом.

Вратари Артем, Филипп и Рома, тренер Саныч и я Фото: Сергей МОРКОВКИН

Вратари Артем, Филипп и Рома, тренер Саныч и яФото: Сергей МОРКОВКИН

На тренировку в качестве вратаря меня согласился пустить главный тренер команды Дмитрий Вязьмикин. Излагает план тренировки.

- Сегодня побольше по воротам побьем, вратарей загрузим работой. Тем более их сегодня много, сразу четверо, - говорит тренер и отправляет всех на 2 круга пробежки. После этого ребята делятся на команды, меня же тренер отправляет к вратарям.

Простенькие упражнения разминки, но уже спустя пару минут чувствую, что начинаю уставать.

- Ну вот, немного размялись, сейчас поработаем в полную силу, - говорит тренер Евгений Глебов.

No pasaran! Фото: Сергей МОРКОВКИН

No pasaran!Фото: Сергей МОРКОВКИН

А у меня уже пот катится градом. Год перерыва дает знать. Мяч ловлю неуверенно, при прыжке трудно сгруппироваться и больновато падать. Сразу же комментарии от тренера: «Руки правильно расставь, мяч атаковать надо. Ноги правильно поставь». Стараюсь соответствовать остальным вратарям, но профи есть профи. Я на их фоне явно проигрываю.

- Ну что, как я вам? - спрашиваю у ребят.

- Нормально. Хорошо получается. Неделька с Санычем (тренер вратарей Евгений Глебов) и вообще профи станешь, - подбадривают киперы.

Это придает мне сил, и следующие упражнения я делаю практически без ошибок.

Полевые игроки закончили свои упражнения, переходят к ударам по воротам. Мне мяч летит не очень сильно. Видно, что жалеют меня, боятся ударить в полную силу. Но и этого хватает, чтобы пропускать голы.

- Мяч не сопровождать надо, а прыгать за ним, вытягиваться, пытаться достать, - сразу же следует комментарий.

Непростая тренеровка Фото: Сергей МОРКОВКИН

Непростая тренеровкаФото: Сергей МОРКОВКИН

И вот на ударной позиции главный тренер, бронзовый призер чемпионата России Дмитрий Вязьмикин. Первый удар удалось отбить. Мало кто из моих друзей может похвастаться тем, что справился с ударом медалиста чемпионата страны.

- А он с нами навсегда, или только для газеты? - спрашивают вратари у тренера. Не знаю, конкуренции боятся или наоборот, радуются, что я только на одну тренировку.

- А сейчас посмотрим до конца, может, понравится и возьмем к себе, - улыбаются тренеры.

К концу тренировки я уже еле двигаю ногами. Да и руки не слушаются.

- Неплохо получалось, - говорят футболисты. Видно, что лукавят и не хотят расстраивать. Но главное мнение - у тренера Евгения Глебова.

Артем Ковешников как всегда хорош Фото: Сергей МОРКОВКИН

Артем Ковешников как всегда хорошФото: Сергей МОРКОВКИН

- До профессионала не дотянул, хотя сыграл неплохо, - говорит он. - Вратарь — это половина команды. Ответственная позиция на поле. Почему молодые редко играют? Важен опыт, а у молодых его нет. Я всем своим ребятам говорю — пока 200 своих голов не пропустите, нормально не заиграете. Пропустил и анализируй, почему, как надо было сыграть. И все со временем придет.

На поле приходится тяжело. За час занятия я, по ощущениям, скинул пару кило. Занимался бы с полевыми игроками — похудел бы сильнее. Футболки у ребят мокрые насквозь, можно выжимать. Нагрузки немалые, а надо ведь не просто бегать, а точно бить, пасовать. Да и вратарям несладко приходится — мячом попадет так, что весь дух выбьет. И надо быть постоянно в движении, в тонусе. На диване думается совсем по-другому, в поле же гораздо тяжелее.

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