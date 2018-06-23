В Суздале снимут сцену убийства сына Ивана Грозного

23 Июнь 01:00 2018-06-25T19:15:25+03:00

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Любят кинорежиссеры живописный Суздаль! Его улицы, купола, монастырские стены и улочки со старинными домами появилась в кадре почти 60 кинолент, среди них - легендарные «Женитьба Бальзаминова» и «Андрей Рублев», режиссеру и актерам которого поставили памятник на берегу реки Каменки.

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И вновь: «Камера. Мотор!» Очередные съемки начнутся в Суздале в эти выходные. На территории Спасо-Ефимиева монастыря, у стен Спасо-Преображенского собора уже вовсю устанавливают декорации для многосерийной киноленты «Борис Годунов».

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Киносага расскажет о первом на Руси избранном царе, оказавшимся самым нелюбимым в народе монархом. Во времена Годунова окончательно оформилось крепостное право, а Русь обрела собственного патриарха.

О проекте на сайте ВСМЗ рассказывает главный художник картины Евгений Качанов:

- Натурные съемки исторического фильма в Суздале будут проходить неделю. Режиссером проекта «Борис Годунов» является Алексей Андрианов. Заглавную роль в киносаге играет Сергей Безруков. В роли Василия Шуйского снимается Андрей Мерзликин, героиню Марии Годуновой играет Светлана Ходченкова. В актерском составе достаточно известных имен.

Всего в сериале свыше двухсот персонажей. В массовых сценах в роли крестьян принимают участие и жители Владимирской области. Всего в «Борисе Годунове» будет 8 серий по 42 минуты.

На площадке в Спасо-Евфимиевом монастыре по сценарию изображена усадьба бояр Нагих, которые проживали в Угличе. Именно в этих эпизодах в фильме погибнет царевич Димитрий, сына Ивана Грозного от последней супруги Марии Нагих. Существует две версии случившегося. По одной из них произошло случайное самоубийство во время игры в «тычки», когда дети кидают в землю нож или заостренный стержень под определенным углом, по другой к смерти царевича причастен Борис Годунов, отдавший приказ убить царевича. Прямых доказательств, обличающих Годунова, на данный момент не обнаружено. Как это преподнесут создатели киносаги — остается только догадываться.

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Съемки пройдут и в комплексе «Щурово городище» в Суздале, а также других регионах России – в Архангельской и Псковской областях.