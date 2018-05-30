Малюем, как Малевич: Двухлетние суздальцы рисуют как взрослые мастера

30 Май 01:00 2018-05-29T17:47:51+03:00

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Совы из соленного теста, лиса из шерсти, журавль из бумаги — во Владимире открылась выставка детских поделок.

- А зачем? У нас в каждом детском садике таких выставок хватает. Кому это интересно, кроме мам и пап? - спросите вы.

А вы зайдите в Дом фольклора и сравните. На выставке более 100 работ воспитанников суздальского центра дополнительного образования «Исток». Возраст авторов поражает воображение — поделки творят даже двухлетние дети.

На выставке представлено 12 направлений: лоскутное шитье, вязание, выпиливание, выжигание, изделия из папье-маше и бисера и многое другое. Есть даже картины из соленого теста. Тематика работ — животный мир Владимирской области - выставка приурочена к году экологии. Ребята постарались показать красоту природы и им это удалось.

Среди авторов есть и двухлетние детишки. Их работы — роспись красками на стекле. Картинки зайчиков и других зверят получаются, как у взрослых мастеров. Такие же маленькие занимаются и коллективным творчеством. Большое панно из лоскутов мастерило несколько ребят, в том числе и двухлетние авторы. Каждый потом старательно подписал свой труд. Ребята постарше берутся за работу посложнее — испечь сов из соленного теста, сделать снегиря из бисера, вышить шерстью лису, выжечь на дощечке лошадь. Есть и фотографии. Глядя на них, никогда не подумаешь, что автор снимка — ребенок. Кажется, что снимал профессиональный фотограф с большим опытом. Но это дело рук 10-13-летних детишек.

Есть и слияние разных направлений в одной работе. Некоторые картины сочетают в себе рисунок гуашью, вышивку бисером, лоскутами. Представлены и линогравюры. Рисунок вырезается на линолеуме, потом печатается на бумагу. Она может быть разной — как и обычной, белоснежной, так и газетной. Есть на что посмотреть. На каждую работу уходит от одного до трех месяцев труда. Выставка в Доме фольклора (ул.Георгиевская, 2Б) продлится до 17 июня.