Без татуировок, шрамов и с хорошей дикцией — владимирские новобранцы отправились в Президентский полк

21 Май 01:00 2018-05-21T11:34:20+03:00

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10 бравых бойцов, достойных представителей Владимирской области, отправились в Москву. Столица забрала парней ненадолго — всего на год. Ребята отправились в армию в Президентский полк.

Солдаты Президентского полка охраняют московский Кремль, важные гособъекты, участвуют в протокольных мероприятиях и ходят в караулы у Вечного огня. Эту часть называют «элитой элит» - туда попадают самые представительные, ответственные, сильный и красивые призывники. Каких же парней отправили в Москву из Владимира?

Грамотная речь и никаких «слов-паразитов»

Отправили самых достойных, уверяют в военкомате. Важный критерий отбора — высокий рост (от 175 до 190 см). Ходя мимо владимирский парней, я (тоже немаленький — 180 см) чувствовал себя, как в лесу — все высокие, поглядывают сверху.

Попасть в элитный полк не суждено с татуировками и шрамами на лице. С этим тоже вопросов не возникает. Улыбчивые парни тело рисунками не украшали и лицо не испортили.

Поговорив с ребятами, обращаешь внимание, что говорят все четко, правильно, по-литературному. Случайность? Вовсе нет. В полк можно попасть, только если хорошо говоришь по-русски и нет проблем с дикцией. Да и образование должно быть полное среднее. То есть 11 классов школы, техникум или вуз. Да, пока у ребят не сразу получается встать в строй и выровняться, но это придет быстро. Здороваются они с командиром уже синхронно.

Мечта — пройтись маршем в День Победы

Есть среди владимирцев и обладатели красных дипломов. 19-летний Владимир Беляков закончил с отличием Владимирский авиамеханический колледж и очень рад, что попал именно в Президентский полк.

 Мой дед всегда хотел, чтобы я попал в элитные войска. И сейчас он за меня очень рад, - рассказывает Владимир Беляков.

Ну и для карьеры это полезно — после службы в элитном полке открыты все двери и в армии, и на гражданке.

Есть среди призывников и потомственные солдаты полка. У Дмитрия Рассамахина в этой части служил двоюродный дед. И с самого детства парень хотел именно в Президентский полк. Дмитрий готовился к службе с ранних лет, он знает, что нужна хорошая физподготовка. Поэтому парень активно занимается спортом, и даже высшее образование получил по специальности «адаптивная физкультура». Ну а желание у Дмитрия простое — посмотреть на Кремль и первых лиц страны, поучаствовать в торжественных приемах.

Игорь Шишкин мечтает пойти в караул у Вечного огня. И все хотят пройтись на параде в День Победы по Красной площади.

Какими еще должны быть призывники? В первую очередь — полностью здоровы. Никаких отклонений — как у спецназовца, десантника или морпеха. Семья должна быть полная, а у родителей не должно быть судимостей. А если при этом есть среди призывников близнецы, так это просто находка. В области таких пока не было. Может, в следующий призыв?

Парни отправились в элитный полк. Служба насколько почетная, настолько и тяжелая. Ребятам придется учится поднимать ногу при строевом шаге параллельно земле (обычным солдатам достаточно на 15-20 см от земли по уставу), долго стоять без движения и всегда выглядеть бодрыми и свежими.