Во Владимире появится новая пешеходная зона у вокзала

В проекте предлагают привлечь внимание к Успенской старообрядческой церкви, построенной в 17 веке.

В областной столице благоустроят исторические валы, расположенные на участке между Большой Московской и железнодорожным вокзалом – на улицах Карла Маркса, Железнодорожной и Богословским переулком. Мэрия хочет сделать их еще одной пешеходной зоной Владимира.

По проекту на этом участке по максимуму сохранят деревья, организуют пешеходную улицу вдоль центральной улицы и несколько видовых площадок вдоль валов, главная из которых появится у Богословского переулка. На площадках обещают весь привычный ассортимент благоустройства – лавочки, фонтаны, кусты и плитку. Сделать этот квартал «зеленым» помогут скверы, общая площадь которых составит 0,18 гектара. Их будет четыре: сквер на пересечении улиц Карла Маркса и Коммунального спуска, у общественно-делового центра по улице Карла Маркса, у общественно-делового центра по улице Железнодорожная и в районе пересечения улиц Железнодорожная и Вокзального переулка. Декоративные изгороди, дорожки, лавочки и беседки – вот что планируют поставить в скверах. А в окрестностях предлагается посадить липу, каштан конский, клен остролистный, тую западную, рябину, лапчатку, различные виды спиреи, снежноягодник, розу ругозу, барбарис Тунберги, буддлею Давида, желтую акацию, сирень, калину, иву, ели и ряд других растений. Основная часть «зелени» придется как раз на исторические валы.

Ппешеходная зона отдыха появится на пересечении улиц Карла Маркса и переулка Богословского.

Квартал условно поделен на две территории – верхнюю и нижнюю. В «верхней», примыкающей к Большой Московской, планируется построить общественно-деловой центр около гостиницы «Владимир» - на углу Большой Московской и Коммунального спуска. «Благоустроить» территорию хотят за счет нескольких жилых домов высотой в три-четыре этажа. Также предложено перестроить здание котельной или вообще перенести ее на другое место, а Успенскую старообрядческую церковь, наоборот, активнее включить в городской ландшафт.

В «нижней» территории в районе улиц Карла Маркса и Железнодорожной допускается застройка, но с соблюдением всех требований – эти участки попадают в охранную зону. Новые дома будут малоэтажные, часть уже стоящих домов реконструируют, подведя к ним коммуникации. Также здесь планируют реконструировать существующий двухэтажный дом, где тоже можно устроить общественно-деловой центр.

Но главной «изюминкой» проекта стоит назвать пешеходную зону и видовые площадки на верхней бровке берега Клязьмы. Предполагается, что туристы и жители города будут гулять по древним оборонительным валам. «Зеленая» прогулочная зона начнется от Большой Московская, около гостиницы Владимир, продлится вдоль Коммунального спуска и улицы Карла Маркса и закончится пешеходной зоной отдыха на пересечении улиц Карла Маркса и переулка Богословского.