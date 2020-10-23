Вакцинация от гриппа: где и чем привиться владимирцам

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Во Владимирской области продолжается вакцинация против гриппа. Медики подчеркивают, что в этом году прививка особенно важна, потому что грипп может наложиться на новую коронавирусную инфекцию. А это в несколько раз повышает риски для здоровья жителей региона.

Бесплатный укол

Традиционно, привиться предлагают в поликлинике по месту жительства. Для этого нужно записаться к терапевту на осмотр, после чего пройти в процедурный кабинет. Вот только на фоне коронавируса, поход в поликлинику для многих показался слишком большим риском.

Не удивительно, что многие предпочли привиться в мобильном комплексе у гипермаркета «Глобус», который работал больше месяца. За 42 дня его работы удалось привить больше шести тысяч владимирцев.

- Вакцина, которой мы прививаем жителей области, разная. Больше всего доз поступило вакцины «Совигрипп», также ожидаем «Ультрикс», - рассказали в облздраве. - Но хочется отметить, что любая вакцина эффективна. Так что учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом, привиться необходимо всем.

Из-за самоизоляции пенсионеров прививку им начали делать на дому. Желающим пройти вакцинацию необходимо направить заявку в виде СМС-сообщения по номеру телефона (или по WhatsApp) 8(903)833-77-70, указав данные пациента и адрес проживания.

Сначала вакцинация будет организована для жителей восточного микрорайона, а затем профилактическая акция охватит другие микрорайоны.

- На сегодняшний день поступило всего 32 заявки, 23 из них уже отработаны, - рассказала Елена Утемова, директор департамента здравоохранения Владимирской области.

Владимирские таксисты будут бесплатно доставлять медицинских работников к месту назначения, соблюдая меры безопасности.

Вакцинопрофилактика против гриппа должна охватить более 830 тысяч жителей региона – это 60 процентов населения области. Сегодня от гриппа уже привито более 276 тысяч жителей Владимирской области, более 92 тысяч из них – дети.

В частной клинике вакцина на выбор

Многие владимирцы, которые не хотят сидеть в очереди у терапевта, или прививаться вакциной «Совигрипп», могут пойти в частную клинику и сделать ту прививку, которую он считает необходимой.

Однако с вакцинами в областном центре есть проблема. Наиболее эффективную и безопасную, по мнению некоторых врачей и горожан, вакцину «Ультрикс» найти не так-то просто. На сегодняшний день прививают ей только в одной частной клинике - «Бэбибум».

- К нам поступила ограниченная партия этой вакцины, и ее осталось уже не так много. Поэтому записываться нужно уже сейчас, - рассказали в клинике. - Сначала необходим осмотр терапевта и педиатра (его цена 990 рублей), если все в порядке в этот же день можно сделать прививку. Ее стоимость — 600 рублей.

Кроме того, в клинике можно сделать прививку вакциной «Флю-М». Стоит заметить, что она показана людям в возрасте от 18 до 60 лет. Ее стоимость — 990 рублей + осмотр врача (тоже 990 рублей).

В частной клинике «Палитра» обычно прививают вакциной «Гриппол плюс» и «Ваксигрипп», однако сейчас ни одной из них в наличии нет. В колл-центре предложили записать нас в лист ожидания, чтобы при поступлении вакцины, нам сразу же сообщили.

Цена «Гриппол плюс», указанная на сайте — 650 рублей, «Ваксигрипп» - 800 рублей. Осмотр педиатра перед прививкой — 850 рублей , осмотр терапевта — 400 рублей.

В частной клинике «Медар+» предлагают привиться от гриппа вакцинами «Совигрипп» или «Гриппол плюс» стоимостью 1200 рублей, осмотр перед прививкой обойдется также в 1200 рублей.

СПРАВКА «КП»

Особенно тяжело грипп переносят дети и пожилые люди, для этих возрастных групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания. Дети болеют гриппом тяжело в связи с тем, что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, также, как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной иммунной системы.

Кто в группе риска: дети, люди старше 60 лет, больные хроническими заболеваниями легких (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и др.), больные хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (врожденные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность), больные хроническими заболеваниями печени (цирроз), больные с хроническими заболеваниями почек, больные с иммунодефицитными состояниями, беременные женщины, медицинский персонал, работники общественного транспорта, предприятий общественного питания и др.