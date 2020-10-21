После выборов: как изменился политический ландшафт Владимирской области

. Фото: Ольга МАКАРОВА

Месяц назад во Владимирской области прошли масштабные выборы муниципального уровня. Жители практически всех районов области выбирали депутатов местных райсоветов и горсоветов. К каким политическим итогам привели результаты осеннего волеизъявления, разбиралсмя политобозреватель Сергей Морковкин.

Муниципальный фильтр как мерило

Традиционно жители Владимирской области относятся к выборам депутатов горсоветов с прохладцей. «Да кто они такие, что они решают? Настоящая политика в Москве», - скажет любой житель области и будет во многом прав. Действительно от муниципальных депутатов мало что зависит. Но есть одно «но». Ценность доселе никому не нужных депутатских кресел резко возросла после ввода в действие «муниципального фильтра» для кандидатов в губернаторы. Именно с этой точки зрения мы и будем смотреть на итоги выборов.

Есть и другая тенденция. В политически активный возраст вошло новое поколение жителей области. Это молодые люди, предприниматели до 35 лет, чья юность пришлась на стык 1990-2000-х. Большинство из таких коммерсантов пытались идти на выборы самовыдвиженцами, у кого осталось время после отказа в регистрации, переметнулись в политические партии всех сортов и без особого разбора. Депутатами стали единицы из них, но многие попробуют свои силы снова. Может даже на выборах более высокого уровня.

А вот время молодых урбанистов во Владимирской области, похоже, еще не наступило. Но если нынешнее поколение депутатов за пять лет не перехватит у них повестку, то на следующих больших муниципальных выборах выстрелят зумеры (поколение, ассоциирующее себя с гаджетами, соцсетями, высокими технологиями и цифровизацией всего и вся), борцы за велодорожки и специалисты в области городского озеленения. Пока у нынешних депутатов получается так себе, а вот урбанистические тенденции из столицы понемногу приходят в провинциальный Владимир.

Как выступили партии?

Муниципальные выборы партийными боссами никогда не рассматривались как место схватки идеологий и программ. Из-за искусственно увеличенной ценности мандатов, выборы стали рассматриваться скорее как борьба цифр. Кандидаты тоже это понимали, и стали пользоваться партиями как инструментами своей собственной борьбы. Классический пример – «Справедливая Россия», построившая команду из молодых предпринимателей, далеких от политики.

Большинство мандатов на выборах ожидаемо набрала «Единая Россия». Выборы были выиграны партией технологично: «ЕР» удачно воспользовалась преимуществами надомного и трехдневного голосования. Отметим, что на выборах более высокого уровня подобные фокусы могут не сработать, а результаты могут быть менее очевидными.

Второе место традиционно заняла КПРФ. При этом коммунисты значительно увеличили свое представительство в районных и городских советах, вплотную приблизившись к прохождению «муниципального фильтра». Если для кого-то вопрос о подписях местных депутатов и стоит действительно остро, так это для КПРФ, которой не удалось зарегистрировать очень сильного кандидата в губернаторы Максима Шевченко как раз из-за фильтра. Теперь партия значительно упростила свою задачу.

Остальные партии выступили на выборах настолько провально, что говорить о прохождении муниципального фильтра даже не приходится. Чтобы делегировать своих кандидатов на губернаторские выборы, когда бы они не случились, тем же ЛДПР и «Справедливой России» придется договариваться с депутатами от других партий. Так что, на следующих выборах этим партиям уготована роль «спойлеров».

По итогам выборов можно смело говорить о том, что на данный момент во Владимирской области в политической повестке осталось две партии: «Единая Россия» и «КПРФ». Остальным партиям неминуемо придется искать силы и средства на новый рывок в элитный клуб владимирской политики. Больше всего шансов на выборах 2020 года совершить такой камбек было у «Справедливой России», выложившей немало средств в продвижение своих кандидатов во областном центре. Но не сложилось.

Скандалы, интриги, отставки

Сразу после выборов по Владимирской области поползли слухи об отставках разных политических деятелей с постов руководителей областных партийных отделений. При этом отставка случилась там, где выдумщики слухов не ждали. После провала на выборах полномочия с себя сложил экс-сенатор «орловской эпохи» Антон Беляков, пару лет назад с помпой возвращавшийся во владимирскую политику. С чем бы не было связано это решение, уверен, политик такого уровня не потеряется, его фамилию мы еще услышим.

А вот слухи об отставке босса Владимирского обкома КПРФ Антона Сидорко явно преувеличены. По итогам выборов-2020 владимирские коммунисты стали одним из лучших региональных отделений в стране, их результаты высоко оценивают в ЦК. Так что отставка крайне маловероятна.

Как и крайне невелика вероятность смены власти в «Единой России». Владимир Киселев продолжает оставаться чуть ли не самым влиятельным политиком в регионе , за результат выборов он может быть спокоен.