«Заходишь в квартиру, а там - нетрезвые с ножами»: лучший полицейский Владимирской области рассказал о своей службе

Александр Коровин представит наш регион на Всероссийском конкурсе. Фото пресс-службы УМВД

Один полицейский и три с половиной тысячи жителей. Именно столько находится на участке у Александра Коровина, который в этом году стал победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый». В отдел полиции №3 УМВД России по городу Владимиру он пришел три года назад и стал одним из лучших сотрудников. Александр не только раскрывает преступления, но и помогает жителям микрорайона Доброе решить их проблемы и встать на путь исправления.

«С детства представлял себя в форме»

Участковый родился во Владимире. После службы в дивизии Внутренних войск МВД России поступил в Московский психологический институт на специальность «юриспруденция». Проработав пять лет в оперативном полку столичной полиции, вернулся во Владимир.

- Я мечтал о погонах с детства. Смотрел с гордостью на деда и отца, которые были военными, и представлял себя в форме, - говорит Александр Коровин, участковый уполномоченный полиции отдела полиции №3 УМВД России по городу Владимиру. - Решил стать участковым, потому что это самые открытые представители органов полиции, мы напрямую общаемся с гражданами.

Александр Коровин отвечает за семь улиц города Владимира: Куйбышева, Соколова-Соколенка, Комиссарова, Безыменского, Лескова, Одоевского и Фестивальный проезд. Из трех с половиной тысяч жителей 12 состоят на учете в полиции — они либо отбывали наказания, либо были приговорены к условному сроку. Есть и дебоширы, которые в нетрезвом состоянии могут совершить преступление.

- На моих участках чаще всего случаются семейные и бытовые конфликты. Когда заходишь в квартиру, а там — нетрезвые люди с ножами, пытаешься переговорами и убеждениями не допустить трагедии. Почти всегда удается решить дело миром. После таких случаев мы наблюдаем за поведением участников ссор, просим соседей в случае очередного конфликта звонить. Конечно, если есть угрозы убийством, то возбуждается уголовное дело по статье 119. Не только мужья на жен бросаются, но и молодежь: недавно повздорили парень с девчонкой, - рассказывает Александр Коровин.

Помог завязать с алкоголем и найти работу

Рабочий день участкового начинается с планерки в отделе, а заканчивается посещениями ранее судимых жителей, заявителей и тех, кому просто нужна помощь. Так, Александр Коровин помог мужчине бросить пить и найти работу.

- Над 42-летним жителем велся административный надзор. Ранее его судили за кражу и грабеж, несколько раз мужчина был в местах заключения. Я решил с ним познакомиться. Пришел в квартиру, встретила его мать и рассказала, что он не хочет работать, выпивает, а выгнать родного сына она тоже не может. Тут я стал предлагать ему варианты, куда можно устроиться, постепенно стал уводить от выпивающих людей, - продолжает участковый. - Вскоре его взяли на работу дворником, причем в ТСЖ своего же дома. Мама мужчины до сих пор благодарит за то, что я помог ему завязать с алкоголем.

Также Александр рассказывает жителям о новых видах мошенничества и предупреждает об опасности. Те думают, что с ними такого никогда не случится. А потом у людей вдруг пропадают деньги с банковских карт и появляются кредиты, которые они не брали.

- Мужчине в почтовый ящик пришло уведомление о том, что он должен деньги микрофинансовой организации, хотя кредит он отрицал, - говорит Александр Коровин. - Я нашел эту компанию, потребовал копию договора. Действительно, к ним приходил человек и брал кредит на имя заявителя. 1,5 месяца я распутывал этот «клубок». В итоге задержал подозреваемого, который злоупотребляет алкоголем. Он нашел паспорт потерпевшего, в состоянии опьянения оформил кредит, а деньги организации не вернул. Было возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Потерпевший потом признался, что полгода назад терял паспорт. Документ вернули ему в полиции. Либо мошенник специально после оформления кредита его выбросил, либо также потерял.

Часто Александру звонят ночью, и он сразу выезжает на вызовы. Участковый говорит, что жена им гордится и понимает сложность работы. Теперь она вместе с остальными жителями Владимирской области будет поддерживать Александра на Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый». Он стартует на сайте «Комсомольской правды» 1 ноября. Чтобы отдать голос за нашего участника, нужно поставить «лайк» под фотографией.

Награждение победителя и призеров Всероссийского этапа конкурса «Народный участковый - 2020» по традиции пройдет в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.

КСТАТИ

Четвертый год становятся победителями

Слева - Александр Игнатьев, справа - победители разных лет. Фото пресс-службы УМВД

Участковые уполномоченные отдела полиции №3 уже четвертый раз подряд становятся победителями регионального конкурса. В 2017 году лучшим стал Антон Головкин, в 2018-м — Илья Рыжов, а в 2019-м — Артем Хрисанфов.

- Успех заключается в том, что каждый из них добросовестно относится к выполнению своих должностных обязанностей и пользуется авторитетом среди граждан на своем участке. Победитель этого года Александр Коровин имеет лучшие результаты в оперативно-служебной деятельности, именно поэтому мы отправили его на конкурс «Народный участковый». Он профессионал своего дела, который всегда придет на помощь жителям, - подчеркнул заместитель начальника отдела полиции № 3 УМВД по городу Владимиру Александр Игнатьев.