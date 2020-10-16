Во Владимирской области не хватает врачей для работы в «красной зоне»

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас в 33 регионе развернуто 858 коек для больных коронавирусом, а занято из них 674. Но региональные власти планируют добавлять новые места. В Муромской городской больнице №3, где для ковидных больных уже развернуто 35 коек, нашли возможность разместить еще двадцать. В том числе сюда будут класть и тех пациентов с коронавирусом, кому нужны операции. До этого пациентов с «короной» со всей области, которым требовалась хирургическая помощь, везли во Владимирскую больницу скорой медицинской помощи. А в областной столице дополнительно развернут еще 70 коек для больных внебольничной пневмонией – 30 в горбольнице №5, 40 – в горбольнице №2.

- Мы поддерживаем необходимый резерв коечного фонда, но всегда смотрим на перспективу, какие еще у нас есть резервы. Также функционирует 636 коек для оказания медицинской помощи пациентам с внебольничной пневмонией. С 12 октября приостановлена плановая госпитализация в Областной центр специализированных видов медицинской помощи (в Пиганово — Авт.), где в весенне-летний период уже располагался ковидный госпиталь для пациентов с легким и средней тяжести течением болезни. Если эпидситуация сохранит неблагоприятную тенденцию, к концу следующей недели мы сможем дополнительно там развернуть 55 коек, - отметила директор департамента здравоохранения Елена Утемова. – Также с 14 октября временно приостановлена плановая госпитализация пациентов в хирургический корпус ОКБ. Но это не значит, что хирургический корпус закрыт. Сейчас здесь находится на лечении 140 пациентов по шести профилям, половина из которых прооперированы. Многие из них нуждаются в высокотехнологичной медпомощи, которую они долго и терпеливо ждали. Мы внимательно следим за эпидситуацией, но плановый прием пациентов пока приостановлен.

Вопрос об открытии инфекционных госпиталей в центре в Пиганово и хирургическом корпусе ОКБ рассмотрят на следующей неделе. Как говорят в облздраве, двух месяцев, как весной, на переоборудование под Covid-19 не понадобится: вся инфраструктура уже есть, кислород подведен к каждой койке, созданы необходимые шлюзы, и преобразование займет не больше недели. А вот открывать инфекционные госпитали в других владимирских больницах не будут.

- Городская больница №4 оказывает помощь пациентам при острых сосудистых заболеваниях — его мы не можем перепрофилировать. Горбольница №5 не рассматривается, поскольку там потребуется время для создания инфраструктуры по подводке кислорода. В горбольнице №2 стационар сопряжен с поликлиникой, все в одном здании, поэтому она тоже не подходит, но в отдельно стоящем инфекционном корпусе развернуто 40 коек для оказания помощи детям с коронавирусной инфекцией, - рассказала директор облздрава. – А в БСП развернуто 40 коек, где принимают пациентов с коронавирусом хирургического профиля, но вывести всю больницу из плановой работы мы не можем.

Елена Утемова, директор департамента здравоохранения. Фото: Полина Немчинова

Лекарств, средств индивидуальной защиты и экспресс-тестов в регионе сейчас хватает, а вот врачей и медсестер — недостает. Медицинские чиновники отмечают, что в первую волну коронавируса, когда плановую медпомощь прекратили, медиков легче было привлечь для работы с Covid-больными, а сейчас очень сложно соблюсти баланс между оказанием плановой и экстренной медицинской помощи.

- Запасных медработников у нас нет. Но мы будем искать оптимальный баланс между оказанием плановой и экстренной медпомощи, - говорит Елена Утемова.