Во Владимире таксисты будут бесплатно довозить врачей на вызовы

Пока выделены три машины. Фото - владимирское отделение ОНФ.

Необычная коллаборация во Владимире – таксисты и врачи работают вместе и абсолютно на добровольной основе. Пока речь идет лишь об участковых терапевтах второй городской поликлиники, их на вызовы будут развозить водители такси. У них уже сформирован график: одна машина приедет за терапевтом к 9.00, другая за вторым - к 11.00 и следующая - к 13.00 за третьим врачом. Таксистов, которые добровольно и безвозмездно вызвались помочь, набралось 10 человек.

Пока не объедут все адреса

Александр Глущук стал автоволонтером еще в начале пандемии. Мужчина обратился в таксопарк, чтобы ему и другим добровольцам выделили машины для доставки продуктов пожилым и малоимущим семьям. Так Александр присоединился к акции взаимопомощи #Мывместе, а через несколько месяцев получил медаль «За бескорыстный вклад», учрежденную Президентом России. Когда понадобилась помощь уже врачам, мужчина, не раздумывая, согласился возить их в отдаленные районы города.

Автоволонтер Александр Глущук. Фото - владимирское отделение ОНФ.

- Первое, что я сделал в машине для безопасности, надел чехлы. Второе – положил антисептические средства для рук и сидений, а также медицинские маски. В такси нам напоминают, через какое время мы должны проводить обработку салона. Действуем по инструкции, - рассказал Александр Глущук.

На данный момент компания-перевозчик выделила три машины из автопарка. Водители будут работать с медиками, пока не объедут все адреса. Инициатором проекта стали активисты Общероссийского народного фронта. Они обзвонили поликлиники города и узнали, где больше всего вызовов.

- 15 октября мы начинаем проект по доставке врачей, которые поедут к пациентам. На сегодняшний день рост обращений зафиксирован в поликлинике №2. Поэтому пока три машины останутся там, - отметила Виктория Дерипаско, глава исполкома ОНФ.

200 вызовов в день

Территория, на которой работают врачи второй больницы, растет с каждой новостройкой. Сейчас медики оказывают помощь жителям микрорайонов «Веризино», «Веризино-2», «Полянка», поселка «РТС» и ближайших деревень. Машин в гараже больницы не хватает, а вызовы принимаются с утра и до пяти вечера ежедневно. Если сложить их количество, то получится 200 адресов в день.

Врачей отвезут в отдалённые районы города. Фото - владимирское отделение ОНФ.

- Нагрузка на врачей возросла. И главная проблема – участки расположены далеко, докторам приходится ходить пешком, и это затягивается до позднего вечера. Дополнительная транспортная помощь ускорит процесс приема, - отметила Анна Божок, заведующая терапевтическим отделением городской больницы №2 города Владимира.

Врачи должны приехать на каждый вызов и назначить больному лечение. Поэтому получается переработка, не скрывают участковые терапевты.

- Работаем до тех пор, пока не обслужим всех. Справляемся своими силами, но помощи мы рады всегда. Дополнительный транспорт необходим, тем более в это время, когда нас вызывают не только к пациентам с сезонными заболеваниями – ОРВИ и гриппом, но и с подозрением на коронавирусную инфекцию, - говорит участковый терапевт Светлана Абрамова. – Я не могу сказать, что очень сильно боюсь заболеть коронавирусом, но это не отменяет соблюдения всех мер, чтобы защитить своих родных и коллег.

Участковый терапевт Светлана Абрамова. Фото - владимирское отделение ОНФ.

Проект запланирован в рамках города. Но если к активистам ОНФ обратятся еще владельцы таксопарков региона и предложат помочь транспортом, то работа врачей ускорится уже во всей Владимирской области.