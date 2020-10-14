По душам поговорить не удастся, или как я ходила проверять онкологию в «Белую Розу» во Владимире

Здание "Белой Розы". Фото: Полина Немчинова

Центр женского здоровья негласно работал в областной столице с июля, но торжественно открыли его только 28 сентября. Распахнув двери для журналистов, власти и руководство клиники рапортовали: все услуги предоставляют бесплатно по полису, но при этом направления от терапевта, попасть к которому – отдельный квест, не нужно. В клинике задействованы порядка десяти врачей: гинекологи, маммологи, узисты. Комплексное обследование на выявление онкопатологий репродуктивной системы и молочных желез могут пройти женщины со всей области старше восемнадцати лет.

Позвони мне, позвони…

По правилам центра, записаться, приехав в регистратуру, нельзя. Сделать это можно, только позвонив по телефону call-центра, причем в строго определенное время и лишь во вторник и четверг. При мне регистратуру атаковали разгневанные дамы, уверявшие, что неделю не могут дозвониться. Но безрезультатно: им посоветовали звонить дальше.

Скажу честно – я с первого раза не дозвонилась. И со второго тоже. Но если вы хоть раз проводили полтора часа на телефоне, в попытках вызвать педиатра из поликлиники к температурящему ребенку, вас это не остановит. Попасть на прием «прямо завтра» тоже не получится: подождать придется две-три недели минимум, зато оператор предложит вам на выбор разное время (правда, большей частью с 8 до 17) и подберет день с учетом цикла. Прописка тоже не интересует – примут с любой, главное — принести паспорт, СНИЛС и полис.

Наденьте маски немедленно

Найти центр нетрудно - он расположен в центре на улице Музейной в доме №1. Приехать нужно минут за пятнадцать до назначенного времени, маску взять обязательно – в диагностическом центре их не выдают, а без нее не принимают. Зато в регистратуре выдадут бахилы и анкету. Отвечать просят честно, особенно про курение, количество операций и наследственность в плане онкологии, в остальном – на ваше усмотрение. Часть вопросов врачи даже не читают. Например, как вы восстанавливаетесь – читая книги или медитируя – их не интересует. Кстати, принимают в центре четко по записи, вызывают к стойке регистратуры по фамилии, не опаздывая ни на минуту. Но и раньше не позовут, поэтому сильно заранее приезжать не стоит.

Успеть за три часа

Заполнив бумаги, получаю обходной лист и отправляюсь в путешествие по врачам. В планах маммография (ее назначают по возрасту или по показаниям, это единственное обследование, от которого можно отказаться), узи органов малого таза и груди, гинеколог, который возьмет мазки на цитологию, и онколог-маммолог. Каждый специалист принимает в своем кабинете, их номера указаны, задача – обойти всех. Правил только два: начинать с маммографии и не занимать очередь в несколько кабинетов сразу.

Все строго по записи. Фото: Полина Немчинова

Обстановка в медцентре как в частной клинике: свежий ремонт, диванчики, картины на стенах, кулеры с водой и сияющие хромом и чистотой туалеты, просторные кабинеты с новой мебелью, компьютерами и оборудованием.

Знаете шутку про то, что из трех составляющих – дешево, быстро, качественно – можно совместить только две? Так и в «Белой Розе»: бесплатный и качественный осмотр на современной аппаратуре занимает 2,5-3 часа. А если добавить время на «раздеться-заполнить анкету», то и больше. Я пришла к 11.30, освободилась в третьем часу. Хотя пациенток немного: не сравнить с городской поликлиникой и даже платным центром. Единственную очередь я застала перед кабинетом узиста. Но он с каждой дамой проводил не менее 25 минут. А передо мной было семь женщин. Как говорится, считайте сами. Время можно сократить, если наплевать на правила и сбегать, скажем, к гинекологу, пока ждете очередь на узи. Большинство приехавших из районов так и делает, иначе не успевают на электрички.

Разговоров не будет

Разговоров «по душам» в центре не будет: врач выполняет свою работу и отправляет пациентку дальше. Максимум – ответит на вопрос:

- Доктор, ну как?

- Ничего плохого я не вижу.

Кстати, среди врачей центра много мужчин – если это смущает, лучше не записываться, выбрать конкретного специалиста здесь нельзя.

Недели через две после обследования вы получите результаты: их выдадут вам или доверенному лицу, которое вы сами укажете. Если забираете сами – сможете поговорить с врачом, который и ответит на все вопросы. Это тоже не быстро: запланируйте час или даже полтора. Если что-то не так, отправят на допобследования, если все хорошо – пригласят через год.

Имейте ввиду: забирать результаты надо четко в указанное время, а если вы не пришли за ними – могут не записать на обследование на следующий год. Еще один момент: официальных заключений (например, если визу маммолога потребовали для операции) центр не дает.

КОНКРЕТНО

Что взять с собой на обследование в «Белую Розу»?

- Документы: паспорт, полис, СНИЛС;

- Маску;

- Пеленку для узи.

Запись на прием по телефону: 8(4922)47-15-55 каждый вторник и четверг, с 9.00 до 15.00.