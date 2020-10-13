Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» свернули штаб в Камешковском районе, но поиски пропавшего мальчика не прекращаются

Семилетний ребенок пропал 28 сентября
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
КомментироватьОставить комментарий
Пройдено 15 тысяч километров, а информации нет.

Пройдено 15 тысяч километров, а информации нет.

Фото: Валерия ПРОНИНА

За 15 дней было пройдено 15 тысяч километров. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» отработали большую часть задач и сообщили, что штаб по поиску семилетнего Савелия Роговцева в селе Горки Камешковского района закрывается. Но никто не теряет надежды. Работа добровольцев продолжается, но в другом режиме.

Дом культуры, где был штаб.

Дом культуры, где был штаб.

Фото: Валерия ПРОНИНА

- Поиски не завершены. Штаб закрыт, его больше не требуется держать в круглосуточном режиме. Сейчас работать в таком составе нет необходимости. Дальше поиск будет проводиться в формате автономных групп. Информация, например, сколько человек требуется, сообщается координаторам поиска. Перед выездом назначается время и точка сбора, задание выдается на месте, - рассказала Ирина Салтыковская, куратор регионального отряда «Лиза Алерт». Она подчеркнула, что люди по-прежнему могут размещать в социальных сетях ориентировки и следить за поисками на форуме. (https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=276&t=40041)

Тем временем, следователями осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения. Водители автомобилей, которые 28 сентября проезжали через село Горки, установлены и допрошены. Зацепок нет. Сейчас сотрудники Следственного комитета выявили еще одну машину, владелец которой мог видеть ребенка.

Следователи просят откликнуться владельца синей машины. Фото СК РФ по Владимирской области.

Следователи просят откликнуться владельца синей машины. Фото СК РФ по Владимирской области.

- Просим связаться со следствием владельца Nissan Qashqai, либо лиц, которые знают хозяина данного автомобиля, либо его спутницу. Данный автомобиль проезжал в период с 12 до 15 часов 28 сентября 2020 года в селе Горки Камешковского района. Водитель или пассажир могут располагать значимой для следствия информацией, - отметили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области.

Волонтеры также будут выезжать на поиски.

Волонтеры также будут выезжать на поиски.

Фото: Валерия ПРОНИНА

Напомним, что Савелий возвращался на школьном автобусе домой. Он проехал свою остановку и вышел на другой вместе с одноклассниками. Ребята повернули к своим домам, дальше Савелий пошел один. Больше его никто не видел.

В первый же день пропажи — 28 сентября — в село Горки выехали полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В местном Доме культуры развернули штаб, который работал в круглосуточном режиме. Сюда съезжались добровольцы с разных регионов. Им выдавали рации, навигаторы и отправляли на задачи: одних - в лес, других — в соседние населенные пункты. К поискам привлекали вертолет, квадрокоптеры, вездеход, водолазов, конные расчеты и кинологов. Но никакой информации о мальчике не появлялось. По факту исчезновения сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. Как сообщают в пресс-службе ведомства, осмотрено 150 домов, включая дома местных жителей, допрошено 250 человек. Семилетнего Савелия объявили в федеральный розыск.

На месте работают полицейские, сотрудники МЧС и даже военные.

На месте работают полицейские, сотрудники МЧС и даже военные.

Фото: Валерия ПРОНИНА

КОНКРЕТНО

Куда звонить, если вам что-то известно о Савелии?

Руководитель отдела криминалистики: 8-910-779-55-16.

Дежурный следственного управления: 8-915-797-80-49.

Следственный отдел по городу Коврову: 8-49232 4-81-56.

Дежурная часть ОМВД по Камешковскму району: 8-49248-2-12-52.

Интересное

Рекомендуемые