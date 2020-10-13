Волонтеры отряда «Лиза Алерт» свернули штаб в Камешковском районе, но поиски пропавшего мальчика не прекращаются

Пройдено 15 тысяч километров, а информации нет. Фото: Валерия ПРОНИНА

За 15 дней было пройдено 15 тысяч километров. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» отработали большую часть задач и сообщили, что штаб по поиску семилетнего Савелия Роговцева в селе Горки Камешковского района закрывается. Но никто не теряет надежды. Работа добровольцев продолжается, но в другом режиме.

Дом культуры, где был штаб. Фото: Валерия ПРОНИНА

- Поиски не завершены. Штаб закрыт, его больше не требуется держать в круглосуточном режиме. Сейчас работать в таком составе нет необходимости. Дальше поиск будет проводиться в формате автономных групп. Информация, например, сколько человек требуется, сообщается координаторам поиска. Перед выездом назначается время и точка сбора, задание выдается на месте, - рассказала Ирина Салтыковская, куратор регионального отряда «Лиза Алерт». Она подчеркнула, что люди по-прежнему могут размещать в социальных сетях ориентировки и следить за поисками на форуме. (https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=276&t=40041)

Тем временем, следователями осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения. Водители автомобилей, которые 28 сентября проезжали через село Горки, установлены и допрошены. Зацепок нет. Сейчас сотрудники Следственного комитета выявили еще одну машину, владелец которой мог видеть ребенка.

Следователи просят откликнуться владельца синей машины. Фото СК РФ по Владимирской области.

- Просим связаться со следствием владельца Nissan Qashqai, либо лиц, которые знают хозяина данного автомобиля, либо его спутницу. Данный автомобиль проезжал в период с 12 до 15 часов 28 сентября 2020 года в селе Горки Камешковского района. Водитель или пассажир могут располагать значимой для следствия информацией, - отметили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области.

Волонтеры также будут выезжать на поиски. Фото: Валерия ПРОНИНА

Напомним, что Савелий возвращался на школьном автобусе домой. Он проехал свою остановку и вышел на другой вместе с одноклассниками. Ребята повернули к своим домам, дальше Савелий пошел один. Больше его никто не видел.

В первый же день пропажи — 28 сентября — в село Горки выехали полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В местном Доме культуры развернули штаб, который работал в круглосуточном режиме. Сюда съезжались добровольцы с разных регионов. Им выдавали рации, навигаторы и отправляли на задачи: одних - в лес, других — в соседние населенные пункты. К поискам привлекали вертолет, квадрокоптеры, вездеход, водолазов, конные расчеты и кинологов. Но никакой информации о мальчике не появлялось. По факту исчезновения сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. Как сообщают в пресс-службе ведомства, осмотрено 150 домов, включая дома местных жителей, допрошено 250 человек. Семилетнего Савелия объявили в федеральный розыск.

На месте работают полицейские, сотрудники МЧС и даже военные. Фото: Валерия ПРОНИНА

КОНКРЕТНО

Куда звонить, если вам что-то известно о Савелии?

Руководитель отдела криминалистики: 8-910-779-55-16.

Дежурный следственного управления: 8-915-797-80-49.

Следственный отдел по городу Коврову: 8-49232 4-81-56.

Дежурная часть ОМВД по Камешковскму району: 8-49248-2-12-52.