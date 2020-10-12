Школьник из Кольчугино создает карту радиационной обстановки во Владимирской области

Предоставлено Кванториум-33

Михаил Билетов из школы №7 города Кольчугино с 9 класса интересуется не чем-нибудь, а ядерной физикой. Сначала он занимался этой сложнейшей наукой в центре поддержки одаренных детей "Платформа-33", а с минувшей весны начал участвовать в мероприятиях детского технопарка "Кванториум-33". Как ни странно, помогла "коронавирусная" самоизоляция - "Кванториум", как и многие учебные заведения, перешел в формат онлайн-обучения, что дало возможность присоединиться к работе школьникам из районов и городов Владимирской области, а не только из областного центра.

Практикум по аннигиляции

В мае и в июне 2020 года «Кванториум-33» вместе с НИИ ядерной физики МГУ проводил для школьников дистанционные семинары по физике атомного ядра. В них приняли участие 19 старшеклассников из Владимира, Гороховецкого, Вязниковского и Кольчугинского районов - и те, кто планировал сдавать физику на ЕГЭ, и просто интересующиеся. Темы, которые школьникам пришлось изучать, в том числе выполняя практические работы, неподготовленного человека могут отпугнуть одними названиями. Как вам, например, практическая работа по изучению альфа-радиоактивности и бета-радиоактивности? А практикум по аннигиляции? Нет, ребята не бегали по городу с оружием из фантастического фильма, способным аннигилировать всех врагов - современные технологии онлайн-обучения позволяют заниматься такими исследованиями виртуально. Школьники также изучали деление ядер калифорния-252, наблюдали прохождение гамма-излучения через вещество... В общем, прошедшим этот курс прямая дорога в ЦЕРН (европейская организация ядерных исследований).

Пройдя онлайн-обучение, несколько школьников приняли предложение сотрудников НИИ ядерной физики поучаствовать летом в проектной работе по физике атомного ядра. Среди них - и Михаил Билетов, закончивший на тот момент десятый класс. Он предложил своим наставникам грандиозный проект - оценить радиационную обстановку во Владимирской области. Для этого на все лето в его распоряжение предоставили дозиметр SOEKS QUANTUM - прибор для замера радиоактивного излучения. Но мало иметь прибор и даже недостаточно научиться им пользоваться - нужно еще проникнуть туда, где есть подозрение на радиацию. Михаил cамостоятельно добился разрешения и провел измерения на территории завода «Электрокабель». Там в 2008 году проводились дезактивационные работы, и было интересно замерить результат. Для сравнения Михаил затем измерил показания в самом Кольчугино. Сразу успокоим: радиационный фон в обоих точках был в норме.

«Фонит» лишь гранит

Затем начались летние поездки - Михаил с родителями путешествовал по области и везде, взяв с собой дозиметр, замерял радиационный фон. Измерения проводились в нескольких точках (на въезде в город, в центре, в жилом районе) в каждом населенном пункте, где юноша побывал. Радиация была замерена в Александрове, Киржаче, Юрьев-Польском, Суздале, Коврове, Судогде, Гусь-Хрустальном, Муроме, Владимире. В Гусь-Хрустальном, по словам Михаила, он с родителями посетил даже музей, «чтобы измерить урановое стекло». А проезжая по Судогодскому району, Михаил с родителями заехали в поселок Муромцево, где находится усадьба Храповицкого, и там тоже были произведены измерения гамма-излучения.

Отклонений нигде не найдено. Нормальным природным фоном считается излучение до 0,2 микрозиверта в час. Во Владимирской области средние измерения показал 0,16-0,18 мкЗв/час. Лишь гранитные памятники и постаменты излучали до 0,21 мкЗв/час, но и это тоже считается нормой, гранит от природы "фонит".

Свою работу Михаил продолжит. С 21 сентября в его школе открылся мобильный технопарк «Кванториум», где Михаил занимается по направлению «Геоинформационные технологии и аэротехнологии». Вместе со своим наставником Павлом Мельниковым он работает на интерактивной картой радиации во Владимирской области.

КСТАТИ

В сентябре во Владимире состоялся традиционный "Атомный велопробег", который ежегодно проводит информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ). Участники велопробега замерили радиацию в разных точках Владимира. Отклонения нигде не обнаружено. В следующем "Атомном велопробеге", который должен пройти весной, может принять участие любой желающий.