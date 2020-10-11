Во Владимирской области рекордный урожай зерновых

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День работников сельского хозяйства в России не имеет фиксированной даты. Он празднуется во второе воскресенье октября. В 2020 году праздник выпал на 11 октября. В этот день мы решили выяснить, как переживают текущий год представители агропромышленного комплекса 33 региона. И выяснилось, что все очень даже неплохо.

Так, с зерновыми культурами во Владимирской области все в полном порядке. Более того, показатели сбора урожая на данный момент такие высокие, что власти прогнозируют рекордные показатели.

- Уборочная кампания в самом разгаре, - сказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов. - У нас еще в сентябре была намолочена 171 тысяча тонн зерна. И в среднем с каждого гектара мы собирали на 10 центнеров больше, чем в прошлом году. Так что урожайность в этом году должна быть либо близкая к рекордной, либо на уровне.

Рекордом до последнего времени считалось 221 тысяча тонн зерна. Столько было собрано в 2017 году с полей 33 региона. И вот есть шанс переплюнуть эту цифру. Главное, чтобы погода позволила.

- Еще важно и то, что в этом году мы получаем зерно достаточно высокого качества, - похвалился Константин Демидов. - Так, около 40 тысяч тонн зерна пригодно на продовольственные цели. То есть это то зерно, которое пойдет на хлебопекарные производства в нашем регионе. Обычно в наших условиях вырастить урожай такого качества не просто.

Пусть не так масштабно, но порадовали и животноводы. И пускай свиноводческие хозяйства до сих пор не придут в себя после Африканской чумы свиней, зато поголовье крупного рогатого скота потихоньку продолает увеличиваться, что во многом связано на ориентацию АПК 33 региона на молочную промышленность. Все-таки у нас немало предприятий, производящих молоко и молочные продукты. Кстати, в некоторых хозяйствах области продуктивность одной коровы достигла 10 тысяч килограммов! А ведь еще в начале века одна корова давала 3-4 тысячи килограммов молока.