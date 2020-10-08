Вице-губернатор Сергей Шевченко о несоблюдении масочного режима владимирцами: «Мы можем штрафовать всех поголовно, но от коронавируса это не спасет»

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 октября власти Владимирской области провели брифинг, связанный с распространением коронавирусной инфекции. Помимо обсуждения возможных ограничений и ухода на дистанционный режим там коснулись и темы безалаберности владимирцев, которые не хотят соблюдать режим самоизоляции.

Ни для кого не секрет, что люди старше 65 лет, должны оставаться дома. Однако они этого не делают. Кроме того, даже в период всеобщих послаблений, ни разу не отменялся масочный режим. Однако многие не носят маски. Причем речь не об улице, а об общественных местах: транспорте, магазинах, аптеках, предприятиях общепита и так далее.

Возникает резонный вопрос: кто должен следить за всем этим безобразием? И почему никого из них не штрафуют или штрафуют выборочно? Как объяснили власти региона, штрафовать нарушителей по новому законодательству имеют право следующие организации: сотрудники Роспотребнадзора, представители департамента предпринимательства, а также сотрудники полиции и МЧС.

- При этом Роспотребнадзор имеет право штрафовать лишь по ряду статей, и они не всегда имеют отношение к нарушению масочного режима, - объяснила Елена Шеломенцева, председатель государственного правового комитета областной администрации. - Когда мы говорим о нарушении правил в период повышенной готовности, то здесь право на составление протоколов об административной ответственности имеют сотрудники органов внутренних дел, представители МЧС.

На брифинге на это ряд журналистов отметили, что им в полиции говорят, что «у них нет отмашки от белого дома».

- Ну, странно это слышать, учитывая, что представители полиции регулярно присутствуют на заседаниях оперативного штаба, - сказала Елена Шеломенцева. - Я согласна, что текущих усилий недостаточно. В полиции нам, кстати, говорили, что у них не хватает ресурсов. Но мы постараемся исправить ситуацию и усилить контроль.

Впрочем, не факт, что теперь карать будут всех подряд. Тот же вице-губернатор по социальной политике Сергей Шевченко отметил, что поголовное штрафование не спасет от распространения пандемии.

- Мы, конечно, можем штрафовать всех поголовно, и поверьте, ужесточения будут, но если люди не включат самосознание и не начнут выполнять требования режима самоизоляции, никакие наказания не помогут остановить распространение пандемии, - сказал он. - Люди должны помнить, что от этого зависят жизни родных и близких. И только тогда удастся справиться с нарушениями.

КСТАТИ

В областной администрации отметили еще один момент. Все протоколы об административных правонарушениях отправляются в мировые суды. И вот там порой избегают прямого наказания для нарушителей масочного режима, ограничиваясь вынесением предупреждений.

КОНКРЕТНО

Более 3800 протоколов вынесено по статье, связанной с нарушением масочного режима с 27 апреля по 30 сентября. Наказывали как простых людей, так и руководство организаций, где было нарушение.

По закону за отсутствие маски в общественных местах может грозить штраф в размере:

- от 1 до 30 тысяч рублей для физических лиц;

- от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц;

- от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.