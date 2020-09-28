На ремонт дорог во Владимире в 2020 году потратили 300 миллионов рублей

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Во Владимире подвели итоги сезона дорожных работ, проведенных в этом году. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в областном центре выполнен капитальный ремонт таких дорог: проспект Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва), ул. Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова), ул. Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электрозаводской), ул. Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе), Судогодское шоссе (от моста через р. Клязьму до ул. Центральная в мкр. Коммунар), Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Судогодского шоссе), автодорога Ладога-Лунево (2,94 км от поворота на д. Уварово), ул. Мира (от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе).

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При проведении торгов удалось сэкономить, поэтому было решено отремонтировать еще несколько дорог. Объекты, в частности, выбирались по просьбам жителей областного центра. В дополнительный список приведенных в порядок дорог вошли проспект Строителей (от дома №14 по проспекту Строителей до пересечения с ул. Мира), автодорога от дома № 28 по ул. Батурина до ул. Северной и участок дороги от д. №9 до д. №11 по Октябрьскому проспекту. Часть сэкономленных денег пошла на установку светофоров на пешеходных переходах.

Таким образом, по национальному проекту капитально отремонтировали чуть более 13 километров дорог. На обновление ушло 200 миллионов из федерального бюджета и 50 миллионов из городского.

Что же было сделано на эти деньги? Полностью заменили дорожное полотно и бордюры, устранили колейность на проезжей части, нанесли новую разметку, установили дорожные знаки и металлические ограждения. На работы есть гарантия — пять лет. Если появятся какие-то недочеты, то подрядчики должны будут устранить их за свой счет.

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Кроме работ по национальному проекту во Владимире ремонтировали дороги по муниципальной программе. Из городского бюджета было выделено еще 50 миллионов рублей.

На эти деньги отремонтировали чуть более четырех километров дорог и тротуаров по таким адресам:

- дорога и ремонт тротуара от д. № 9 до д. № 21 по проспекту Ленина,

- дорога от ул. Селецкая до ул. Ширманиха,

- дорога и ремонт тротуара по ул. Михайловская (от д. № 2 по ул. Михайловская до ул. Батурина),

- дорога по ул. Центральной (от д. № 14 ул. Центральной до ул. Восточной, мкр. Заклязьменский),

- дорога и ремонт тротуара от д. № 1 до д. № 11 по ул. Стасова,

- дорога по ул. Ольховка (от ул. Луневская до ул. Луневский Вал),

- дорога и ремонт тротуара по ул. Тракторной (от ул. Кулибина до д. № 35 по ул. Асаткина),

- дорога и ремонт тротуара по ул. Балакирева (в районе дд. №№ 43-в и 43-г),

- дорога на ул. Вольная от д. №12 до д. № 26,

- дорога от д. №26 по ул. Вольная до д. № 12 по ул. Багряная,

- дорога по ул. Багряная от д. № 8 до д. № 18,

- разворотное кольцо в р-не д. №1 по ул. Нижняя Дуброва,

- ремонт тротуара на ул. Почаевская от ул. Мира до ул. Северная,

- ремонт дороги по Промышленному проезду от ул. Горького до 1-го Коллективного пр-да.