Владимирцы предпочитают отдыхать за границей

. Фото: Виктория СУХОВА

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Владимирская область тоже относится к туристическим регионам: областной центр является частью маршрута «Золотое кольцо России», а древние города с памятникам русского белокаменного зодчества составляют «Малое Золотое кольцо».

В честь праздника статистики рассказали, где предпочитают отдыхать жители региона, и что готова предложить туристам владимирская земля.

Едут туда, где тепло

Говорить о туризме в этом году нужно с оговорками — из-за пандемии эта сфера очень сильно просела не только в нашей стране, но и во всем мире. Поэтому более характерную картину дают данные за предыдущие годы.

Так, в прошлом году по сравнению с 2018-м на 3,5 процента сократилось число купленных жителями региона готовых туров: с 23,9 до 23,1 тысячи путевок. Многие любят сами составлять маршрут, брать напрокат машину и не быть привязанными ко времени и экскурсиям.

Кроме того, самостоятельные путешествия зачастую дешевле, ведь стоимость купленных туров из года в год растет, в частности в прошлом году она выросла на 0,6 процента.

Всего в 2019 году услугами турфирм воспользовалось 69,2 тысячи туристов. Из купленных 23065 турпакетов 10,4 тысячи (45%) занимают поездки на отдых за границу. По России было куплено 12,7 тысячи путевок.

На первом месте по популярности, как и следовало ожидать, берег турецкий - туда съездили 13 тысяч человек. На втором - Тунис, куда отправились 2,5 тысячи владимирских туристов. На третьем Таиланд - 1254 человека. Дальше идут ОАЭ (1156), Кипр (1078 человек), Греция (843 человека).

Самые экзотические направления, которые выбирали владимирцы для путешествий, - Мьянма (2 человека), Сейшелы (3 человека), Танзания (7 человек), Маврикий, Коста-Рика, Новая Зеландия (по 2 человека).

Ну, а если все же говорить о туризме в этом году, то большинство рвануло на российский юг — в Анапу, Сочи, Крым. Говорят, что на городских пляжах так много отдыхающих, что некоторые загорают стоя.

Гостиниц много, а кемпинга нет

Теперь - о въездном туризме. Власти региона сетуют на то, что туристы приезжают к нам «одним днем» - погуляли, посмотрели и домой. Хотя в регионе есть, где остановиться.

В прошлом году во Владимирской области действовали 246 гостиниц, хостелов, мотелей, санаториев. В них ждали гостей 7282 номера, способных вместить 20 тысяч человек. Среди номеров 524 относится к высшей категории, но всего 30 приспособлены к нуждам инвалидов.

Загружены гостиницы и хостелы были только на четверть от возможного, всего в них останавливалось 704 тысячи гостей. Туристы провели во Владимирской области 1 миллион 823 тысячи ночей.

К слову, больше всего в регионе гостиниц всех видов - их 188. Также есть 3 санатория и 4 санатория-профилактория, 44 базы отдыха, 4 турбазы. А вот такого востребованного формата отдыха, как кемпинг, ни одного.

Доход гостиниц, хостелов и других объектов размещения туристов в прошлом году составил около 3,5 миллионов рублей.