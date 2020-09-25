В Клязьминско-Лухском заказнике повесили 15 домиков для сов

Домики для сов

Уже во второй раз специалисты по привлечению птиц установили искусственные гнездовья для пернатых. Сначала их разместили для крупных видов сов — длиннохвостой и бородатой неясыти в заказнике «Клязьминский береговой» и на юге Клязьминско-Лухского заповедника. Теперь же специальные скворечники — дуплоны — появились в северной его части. Они предназначены для сплюшек — мелких совушек, занесенных в Красную книгу региона.

Дуплоны похожи на обычные скворечники. Однако выглядеть могут по-разному: в виде открытого, полуоткрытого или полностью закрытого ящика с окошком.

- Ушастая сова живет в гнезде вороны, поэтому для ее привлечения нам нужно сделать что-то похожее. Можем сделать гнездо в ведре или повесить корзинку, наполнив ее листвой, хвоей, - рассказывает орнитолог Алексей Левашкин.

Сам Алексей устанавливает дуплоны уже пятнадцать лет. За это время в искусственные гнезда удалось привлечь шесть видов сов: три вида неясыти — бородатой, серой и длиннохвостой, сплюшку, ушастую сову и мохноногого сыча. Залетал в гнездо даже филин, орнитолог нашел его перья, а хотелось бы — потомство.

Больше всего в домики любит селиться длиннохвостая неясыть. Если биотоп выбран удачно, то птицу можно найти почти в каждом дуплоне на расстоянии 1-3 километров. Сплюшки тоже неприхотливые, они могут облюбовать гнезда, которые находятся друг от друга на расстоянии всего 100 метров.

- С каждым годом становится все больше домиков серой неясыти. Два гнездовья расположены на границе Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей. А вот сычи и ушастые совы селятся в домики единично, - рассказал Алексей Левашкин.- Сычики, кстати, любят делать в домиках запасы. Они складируют там мышей, полевок, землероек, птичек, а вот гнездиться почему-то не хотят.

Орнитолог объясняет, что создание искусственного жилища для птиц необходимо для изучения взаимосвязи популяции. В частности, специалисты хотят понять, как взаимодействуют особи пары в популяции сплюшей. В дальнейшем они хотят повесить на сов передатчики и кольца.

Кроме того, с помощью установки дуплонов орнитологи помогают поддерживать популяции. Ведь в некоторых местах произошли пожары, и гнездиться там птицам непросто.

Ну, и, наконец, птиц и их потомство можно показывать во время экскурсий. Правда, для этого нужно быть точно уверенными, что они там заселились. А на это может уйти не один год.

КСТАТИ

Если вы хотите самостоятельно установить дуплоны, перед этим посоветуйтесь с орнитологами. Они подскажут, какую территорию лучше всего выбрать. Кроме того, работа по привлечению редких птиц должна вестись официально.

Если же вы получили согласие, возьмите с собой еще несколько человек. Работа по установку дуплонов непростая и травмоопасная. И помощь вам обязательно понадобится.