Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 24 сентября 2020: смертность от Covid-19 составляет 2 процента среди всех причин гибели владимирцев

. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 33 регионе 33 новых случая Covid-19. В региональном Роспотребнадзоре опубликовали новые данные по коронавирусу.

Больше всего заболевших новой коронавирусной инфекцией во Владимире — восемь случаев. А вот как распределились остальные:

- 6 сл. в Александровском,

- 5 сл. в Муромском,

- по 3 сл. в Юрьев-Польском и Петушинском районах,

- по 2 сл. в Гусь-Хрустальном, Меленковском, Селивановском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7067 случаев заболевания (1263 сл. в г. Владимире, 987 сл. в Гусь-Хрустальном, 708 сл. в Петушинском, 659 сл. о. Муром, 614 сл. в Ковровском, 532 сл. в Александровском, 388 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 316 сл. в Юрьев-Польском, 228 сл. в Кольчугинском, 207сл. в Меленковском, 174 сл. в Судогодском, 149 сл. в Киржачском, 144 сл. в Суздальском, 116 сл. в Селивановском, 95 сл. в Гороховецком, 95 сл. в Камешковском, 70 сл. в г. Радужном).

При этом за последние сутки от коронавируса выздоровели 19 человек, а умерли двое.

Тем временем, Роспотребнадзор опубликовал данные по демографии, в рамках которых можно найти интересные цифры по причинам смертности среди жителей 33 региона. И выяснилось, что несмотря на угрозу коронавируса, тот составляет в статистике не более двух процентов. От него на сегодняшний день умерло 203 жителя области, и вряд ли пандемия нанесет серьезный демографический урон региону.

Гораздо больше владимирцев умирает от заболеваний сердечно-сосудистой системы: инфарктов, инсультов, аневризмов и тромбоэмболии. От них в 2019 году умерло почти 10 тысяч жителей региона. Ежегодно смерти от заболеваний системы кровообращения составляют 50 процентов всех летальных случаев. На втором месте идет смертность от онкологии. На долю раковых заболеваний приходится 16 процентов всех смертей. На третьем месте — летальные случаи от болезней органов пищеварения. Они занимают 7,3 процента. На долю несчастных случаев, жертв ДТП, убийств, утопленников и погибших на пожарах в прошлом году приходилось 6,5 процента.

Но это не значит, что давайте мы все сбросим маски и начнем обниматься. В конце концов, коронавирус Covid-19, в первую очередь, опасен даже не смертностью, а высоким количеством осложнений, влияющих на органы дыхания. Отсюда и всплеск в первой половине этого года числа внебольничных пневмоний.

Кстати, в регионе явно боятся осложнений и наложений одних вирусов на другие, так как активней чем в прошлые годы зовут жителей региона на вакцинацию против гриппа. Областные власти даже заявили, что в преддверии эпидемического сезона 2020-2021 годов во Владимирской области планируется привить от гриппа более 830 тысяч человек – это 60 процентов жителей региона.

Напомним, что в этом году в России ожидается циркуляция штаммов вируса, давно не появлявшихся на нашей территории. И против них у нас нет иммунитета. Речь идет о A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; A/HongKong/2671/2019 (H3N2) и B/Washington/02/2019 (линия B/Victorialineage).

Наиболее оптимальное время для вакцинации против гриппа – период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведённой прививки сформировался до начала эпидемии.