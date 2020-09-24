В парк «Дружбу» и на Казанский родник – за деньги

Пока гулять в лесах можно бесплатно Фото: Алексей СУХОВ

Правительство России ввело плату за вход на особо охраняемых природные территории по всей стране. Теперь войти на территорию заказника, заповедника или любого другого охраняемого уголка можно будет только за деньги. При этом плата за вход тоже определена — в процентах от прожиточного минимума, и чем значимее территория, тем дороже билет. Для владимирцев вход на природу согласно постановлению правительства обойдется от 30 до 120 рублей. Есть и хорошая новость: те, кто живут на территориях заказников, платить не будут. Как всегда, предусмотрены и льготы: для многодетных, инвалидов, героев Советского Союза и некоторых других прогулка по свежему воздуху будет бесплатной.

Нововведение коснутся не только любителей съездить за грибами и ягодами, но и горожан. Во Владимирской области 135 особо охраняемых территорий, в том числе три из них федерального значения (Мещера, Клязьменский и Муромский заказники, занимающие 184 гектара), 34 территории регионального значения (например, Поганая Лохань в Александровском районе) и охраняемые территории местного значения – 3600 гектар. Среди последних – совсем крошечные участки. Например, родник Ильи Муромца в Муроме.

Вот только новый закон не делает разграничений. И за то, чтобы подойти к тому же роднику, видимо, тоже придется платить. Есть такие уголки и во Владимире. Это парк «Дружба», Казанский родник и родник в садах ДДЮТ, Боголюбовский луг, часть территории в Загородном парке... По идее, теперь за прогулки там нужно брать плату. Но как это организовать – пока неясно никому.

- Как можно вход проконтролировать, как можно сбор платы организовать на территории Клязьминско-Лухского заповедника, других территориях? Это физически невозможно. Люди за грибами пошли – с них что, за вход в лес плату брать? – сказал губернатор Владимир Сипягин на пресс-конференции.

Как именно будут взимать плату – сейчас решают в областной администрации. Хотя для Владимирской области это не новость: например, вход в Мещеру давно платный. Сейчас идет разработка регламентов, по которым будет работать дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области.

директор департамента лесного хозяйства Евгений Малышев Фото: Полина Немчинова

- Плата за посещение особо охраняемых природных территорий во Владимирской области частично присутствовала. Сейчас идет обсуждение, как работать в дальнейшем, - отметил директор департамента лесного хозяйства Евгений Малышев.

А пока решение не принято, вход в природные заповедники остается бесплатным.