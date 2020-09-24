Владимирскую область косят инфаркты, онкология, а теперь еще и коронавирус

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Владимирские статистики подсчитали, сколько человек родилось и умерло за семь месяцев этого года по сравнению с таким же периодом прошлого. Цифры неутешительные.

С января по июль в регионе родилось 5 657 детей. Это на 1073 младенца меньше, чем в прошлом году. К слову, число смертей детей до 1 года сократилось незначительно — всего на пять человек, с 42 малышей в прошлом году до 37 в этом.

Что касается снижения рождаемости, то возможно оно связано с уменьшением числа официальных браков. За первые семь месяцев количество свадеб сократилось на 25 процентов. Но следует помнить, что из-за пандемии молодожены в течение трех месяцев не могли поставить штамп в паспорта.

К слову, число разводов также сократилось на четверть.

А теперь о смерти. За первую половину этого года в области умерло на 857 человек больше, чем в прошлом году. С января по июль не стало 13 381 человека.

Если посмотреть прошлогоднюю статистику по причинам смертности, то первое место в этом своеобразном рейтинге занимают заболевания сердечно-сосудистой системы: инфаркты, инсульты, аневризмы, тромбоэмболии. От них в 2019 году умерло почти 10 тысяч жителей региона. Ежегодно смерти от заболеваний системы кровообращения составляют 50 процентов всех летальных случаев.

Не удивительно, что областные власти на снижение смертности от болезней сердечно-сосудистой системы до 2024 года собираются выделить больше 1,2 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на покупку высокотехнологичного оборудования и переоснащение регионального сосудистого и первичных сосудистых центров.

На втором месте идет смертность от онкологии. На долю раковых заболеваний приходится 16 процентов всех смертей.

На третьем месте — летальные случаи от болезней органов пищеварения. Они занимают 7,3 процента. К слову, эта цифра в последние годы значительно не меняется. А вот, например, смертность от болезней органов дыхания за год уменьшилась на 7,3 процента.

На долю несчастных случаев, жертв ДТП, убийств, утопленников и погибших на пожарах в прошлом году приходилось 6,5 процента или 1263 человека.

Если говорить о коронавирусе, то от него на сегодняшний день умерло 203 жителя области, и вряд ли пандемия нанесет серьезный демографический урон региону. Но это не значит, что давайте мы все сбросим маски и начнем обниматься. В конце концов, коронавирус Covid-19, в первую очередь, опасен даже не смертностью, а высоким количеством осложнений, влияющих на органы дыхания. Отсюда и всплеск в первой половине этого года числа внебольничных пневмоний.