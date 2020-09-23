Депутаты владимирского Горсовета выбрали главой города Андрея Шохина

. Фото: Валерия Рудометова

Несмотря на то, что созыв был новый, правила были прежние — из-за коронавируса заседание было закрытым для прессы. Однако велась прямая трансляция.

Полное единогласие

Открыл сессию Андрей Шохин, который поздравил всех депутатов с избранием. После этого он передал право председательствовать на первом заседании старейшему депутату — Артуру Закаряну — ему как раз на днях исполнилось 60 лет.

Именно Артур Закарян должен был следить за порядком во время определения структуры нового Горсовета. Депутаты должны были выбрать Председателя Горсовета, а также главу города Владимира.

При этом уже на первом заседании был не полный состав. Всего в заседании приняли участие 23 депутата. Для кворума этого было достаточно. Перед тем, как начать определять новые очертания Горсовета, депутаты выслушали председателя горизбиркома Вадима Кузьмина. Тот подвел итоги выборов, а затем вручил всем депутатам мандаты.

После короткого перерыва для формирования Счетной палаты, Горсовет вновь собрался, чтобы начать выбирать градоначальников. И вот тут и проявилась партийная составляющая Горсовета. Напомним, что туда избрались 25 представителей партии «Единая Россия». И практически сразу многие политологи начали говорить о том, что многие вопросы теперь будут приниматься единогласно. Именно так и вышло 23 сентября.

Единственную кандидатуру на пост председателя Горсовета предложил депутат Дмитрий Павлов.

- Я хочу предложить вам многодетного отца, что немаловажно для руководителя Горсовета, а также предпринимателя и опытного сотрудника владимирского Горсовета, работавшего в прошлом созыве председателем комитета по жизнеобеспечению, - говорил Дмитрий Павлов. - Речь идет о Николае Толбухине.

За Николая Толбухина депутаты проголосовали единогласно. После чего он сменил в президиуме Артура Закаряна и объявил о том, что пора выбирать градоначальника.

22 депутата "за", один воздержался

Напомним, что к этому моменту на пост главы города Владимира претендовали трое: директор ООО «Издательский дом РКФ »Томикс« Сергей Казаков, проректор ВлГУ Лев Логинов, а также глава администрации Владимира Андрей Шохин.

Перед процедурой голосования каждый из кандидатов выступил со своей программой. Лев Логинов свой доклад вел по видеотрансляции, так как болел. В целом его программа касалась хозяйственных вопросов.

А вот Сергей Казаков начал с того, что предложил выбрать его главной города, после чего он «пролоббирует» в ЗС возвращение Владимиру прямых выборов мэра.

- После этого мы с вами вносим изменения в устав города, - обратился он к депутатам. - Я подаю в отставку, и в 2021 году мы вместе с выборами в Госдуму выберем и нового мэра.

Помимо этого Сергей Казаков также говорил об увеличении бюджета, кадровых вопросах, финансировании школ и садиков, ремонте дорог и так далее. А вот по здравоохранению, когда его спросили, как вернуть эту сферу на уровень города, он сказал, что пока не знает, как ответить на этот вопрос.

- Я должен послушать специалистов от медицины, если они скажут, что это необходимо, тогда будем думать, - ответил он.

Также Сергей Казаков ответил на вопрос о своей команде, заявив, что готов работать с действующим составом администрации города.

Что касается Андрея Шохина, то тот сконцентрировался на необходимости увеличения бюджета города Владимира. Много говорил о налоговых недоимках. Однако в целом действующий сити-менеджер сконцентрировался на том, что было сделано его командой за последние годы, когда он управлял администрацией.

Вопросов сити-менеджеру было немного. Андрея Шохина спросили, будут ли развивать инфраструктуру городских парков — Центрального и Загородного. Тот ответил, что сначала надо сделать современные детские площадки во дворах, так как на это есть запрос у населения города, а потом уже совершенствовать парки.

В итоге, голоса распределились следующим образом:

Лев Логинов: 21 — против, 2 — воздержались;

Сергей Казаков: 1 — за, 5 — воздержались, 16 — против;

Андрей Шохин: 22 — за, 1 — воздержался.