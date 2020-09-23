Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 23 сентября 2020: во владимирских школах появились «карантинные» классы

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Впервые за последние несколько дней статистика по коронавирусу показывает уменьшение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Однако выводы из этого делать не стоит.

Тем не менее на 8 часов утра Роспотребнадзор лабораторно подтвердил Covid-19 у 31 больного. Вновь больше всего случаев в областном центре — здесь восемь заразившихся. А вот как распределились остальные случаи:

- 7 сл. в Александровском,

- 6 сл. в Вязниковском,

- 4 сл. в Муромском,

- по 2 сл. в Гусь-Хрустальном и Ковровском районах,

- по 1 сл. в Меленковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7034 случая заболевания (1255 сл. в г. Владимире, 985 сл. в Гусь-Хрустальном, 705 сл. в Петушинском, 654 сл. о. Муром, 614 сл. в Ковровском, 526 сл. в Александровском, 388 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 313 сл. в Юрьев-Польском, 228 сл. в Кольчугинском, 205 сл. в Меленковском, 174 сл. в Судогодском, 149 сл. в Киржачском, 144 сл. в Суздальском, 114 сл. в Селивановском, 95 сл. в Гороховецком, 93 сл. в Камешковском, 70 сл. в г. Радужном).

Стоит отметить, что сейчас вообще очень сложно понять тенденции развития заболевания, так как параллельно с коронавирусом в регионе набирует силу ОРВИ. Особенно среди школьников. Доходит до того, что в школах и детсадах классы и группы закрываются на карантин. И число «карантинных» классов растет. Если 21 сентября на карантин из-за ОРВИ ушел один класс, то уже 22 сентября их стало четыре. Закрыли два класса в школе №45 и один класс в лицее-интернате №1. И если в первых двух школах виной всему ОРВИ, то вот в школе №49 класс закрыли, поскольку появилось подозрение, что один из учеников заболел новым коронавирусом. Пока болезнь не подтверждена, но, как положено, учеников распустили. Аналогичная ситуация сложилась в гимназии №73, но там коронавирус подозревают у сотрудника. Так как в гимназии есть группы подготовке к школе, то детей из них тоже отправили на карантин. Всего таких групп шесть.

Сейчас в регионе эпидпорог по ОРВИ превышен среди школьников от семи до четырнадцати лет и взрослых. За последнюю неделю в области зарегистрировано 8542 случая ОРВИ. И более половины такой диагноз у детей. В областном центре эпидпорог превышен среди малышей до двух лет (на 57,2%), у детей от 3 до 6 лет (на 55,1%,) а также от 7 до 14 лет (на 8,9%).

- Это всегда случается именно в сентябре, когда собираются после лета детские и взрослые коллективы. Идет адаптация, – отмечает пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. - Как правило, такая ситуация продолжается весь сентябрь и октябрь, а в ноябре волна должна пойти на спад. Но тогда мы будем ждать волны гриппа.

При этом все активнее ведутся разговоры о «второй волне» коронавируса. Однако тут пока все больше ограничивается слухами. А на деле ограничения даже ослабевают. По сути, в регионе оставили лишь масочный режим в общественных местах и режим самоизоляции для пенсионеров. Все остальное было разрешено с традиционными ограничениями.