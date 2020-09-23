Светофор на перекрестке Горького и Пекинки регулируют вручную в зависимости от нагрузки

. Фото: Валерия Рудометова

В областной администрации вновь заговорили о необходимости Северного объезда города Владимира. Причина — постоянные пробки, возникающие сейчас на Пекинке в районе перекрестка с улицей Горького.

Пробок не избежать?

Сейчас в зависимости от плотности движения приходится регулировать работу светофора вручную. Полностью проблема исчезнет после того, как построят Северный объезд, который разгрузит дорогу. Однако появиться он может лишь в ближайшие несколько лет. Неужели так и придется стоять в пробках?

- Оптимального режима работы светофора выбрать невозможно, потому что все зависит от трафика. Нагрузка возрастает в «часы пик» и в выходные дни, - объяснил Александр Лукашук, и.о. начальника ФКУ «Управление автомагистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства».

Однако сейчас рассматривают возможность поставить на дороге видеокамеры, с помощью которой диспетчер будет отслеживать ситуацию в реальном времени и переключать светофор дистанционно. Тем более такой опыт уже есть — в Московской области таким образом работают 15 светофоров.

Еще одна проблема на трассе М-7 во Владимире - организация пешеходной дорожки у дома №175 по улице Лакина. Из-за ее отсутствия появляются проблемы у жителей, которые имеют участки в садоводческом товариществе «Спартак».

- Мы уже знаем, как решить этот вопрос. До конца года мы засыпем дорожку щебнем, а потом займемся благоустройством, - пообещал Сергей Литвинкин, заместитель главы администрации Владимира.

И еще несколько нововведений. Запланировано расширение заезда к НИКТИДу напротив Веризино, чтобы сделать там остановку общественного транспорта. Также прорабатывается вопрос о безопасном повороте налево на бульвар художника Иванова.

Трасса мешает развитию туризма

Есть проблемы из-за трассы и в Гороховецком районе. Модернизация М-7 препятствует развитию туризма. Хотя на одном из заседаний дорожники обещали, что развитие дороги не затронет сам город, а обойдет его.

- К сожалению, те планы по модернизации, которые планировались руководством трассы М-7 по обустройству данного участка, проходящего через город, немного не вписываются в те планы, которые есть у нас по развитию туристической привлекательности Гороховца, - сказал Дмитрий Наумов, глава администрации Гороховецкого района.

Руководство Упрдор «Москва — Нижний Новгород» заверило, что от планов по строительству Южного объезда никто не отказывается. Однако приступить к нему можно будет в лучшем случае в 2025 году.

А В ЭТО ВРЕМЯ

16 километров до деревни

Первый заместитель главы Камешковской районной администрации Людмила Гуреева рассказала, что необходимо установить остановки у деревень Марьинка и Пирогово, а также сделать пешеходный переход между этими деревнями.

- Чтобы попасть из Марьинки в Пирогово сейчас нужно проехать 16 километров до разворота и столько же обратно. Зачастую скорая помощь просто отказывается выезжать к людям на вызов. Нужно что-то делать, - уверена Людмила Гуреева.

Сейчас дорожники разрабатывают предложения по строительству двух разворотных петель.