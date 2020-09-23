Во Владимире на карантин закрылись четыре класса и шесть групп

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Однако владимирцы паникуют: не успел закончиться сентябрь, как в городе из-за карантина стали закрывать классы и детские сады. Число «карантинных» классов растет. Если 21 сентября на карантин из-за ОРВИ ушел один класс, то уже 22 сентября их стало четыре. Закрыли два класса в школе №45 и один класс в лицее-интернате №1. А вот в школе №49 класс закрыли, поскольку появилось подозрение, что один из учеников заболел новым коронавирусом. Пока болезнь не подтверждена, но, как положено, учеников распустили. Аналогичная ситуация сложилась в гимназии №73, но там коронавирус подозревают у сотрудника. Так как в гимназии есть группы подготовке к школе, то детей из них тоже отправили на карантин. Всего таких групп шесть.

- Ситуация постоянно меняется, и может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону, - отметил официальный представитель администрации города Владимира Игорь Ефремов.

В региональном управлении Роспотребнадзора говорят, что в этой ситуации нет ничего необычного: традиционно каждый сентябрь школьники и детсадовцы болеют и уходят на карантин. Сейчас в регионе эпидпорог по ОРВИ превышен как раз среди школьников от семи до четырнадцати лет и взрослых. За последнюю неделю в области зарегистрировано 8542 случая ОРВИ, в том числе у 4416 детей. А во Владимире за семь дней к врачам с признаками простуды обратились 3438 горожан, среди которых 1696 детей. В областном центре эпидпорог превышен среди малышей до двух лет (на 57,2%) и у детей от 3 до 6 лет (на 55,1%,) а также от 7 до 14 лет (на 8,9%).

- Это всегда случается именно в сентябре, когда собираются после лета детские и взрослые коллективы. Идет небольшая адаптация, – отмечает пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. - Как правило, такая ситуация продолжается весь сентябрь и октябрь, а в ноябре волна должна пойти на спад. Но тогда мы будем ждать волны гриппа.

Напомним, что в случае, если в детсадовской группе или в классе по причине заболевания ОРВИ отсутствует более 20% детей, школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приказом заведующего или директора приостанавливают на срок не менее семи дней. При этом карантин может быть продлен.