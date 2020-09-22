Видео ДТП, в котором погиб актер Дмитрий Жулин: появились кадры аварии во Владимирской области

Фото из группы "ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?" "ВКонтакте".

Появилось видео ДТП, в котором погиб актер Дмитрий Жулин. Сотрудники УМВД России по Владимирской области сняли несколько кадров с места аварии. На нем видны последствия смертельного столкновения автобуса ПАЗ и автомобиля "Рено", в котором как раз ехал Дмитрий Жулин.

Напомним, смертельное ДТП произошло 21 сентября около 9 часов утра на 61 километре автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». Как сообщили в областной полиции, 43-летний Дмитрий Жулин управлял "Рено" и пытался выехать на главную дорогу.

- При выезде на главную дорогу он не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу районного сообщения "Гусь-Хрустальный - Колпь" и столкнулся с ним, - рассказали в полиции.

В итоге "Пазик" врезался как раз в место водителя. То есть туда, где сидел актер. Эта часть "Рено" пострадала в итоге сильнее всего. Обе машины после столкновения съехали в кювет. Актер погиб на месте аварии, пассажир который ехал с ним, доставлен в больницу.

Дмитрий Жулин известен по сериалу "Александровский сад". В 2009 году Жулин стал послушником монастыря, а через несколько лет вернулся к актерской карьере.