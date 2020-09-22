Появились фото с места ДТП, в котором погиб актер Дмитрий Жулин

Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области.

В сообществе "ЧП Владимир" в соцсети "ВКонтакте" появились фото с места смертельного ДТП, в котором погиб актер театра и кино Дмитрий Жулин. На фотографиях видно, что автобус "Пазик" врезался как раз в место водителя. То есть туда, где сидел актер. Эта часть "Рено" пострадала в итоге сильнее всего.

Фото из группы "ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?" "ВКонтакте".

Напомним, 21 сентября около 9 часов на 61 км автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» произошло ДТП.

Фото из группы "ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?" "ВКонтакте".

- 43-летний водитель "Рено" при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу районного сообщения "Гусь-Хрустальный - Колпь" и столкнулся с ним, - рассказали нам в УМВД по Владимирской области.

Фото из группы "ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?" "ВКонтакте".

Уже позднее выяснилось, что за рулем "Рено" находился актер Дмитрий Жулин, известный по сериалу "Александровский сад". В 2009 году Жулин стал послушником монастыря, а через несколько лет вернулся к актерской карьере. Актер погиб на месте аварии, пассажир который ехал с ним, доставлен в больницу.