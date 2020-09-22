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Появились фото с места ДТП, в котором погиб актер Дмитрий Жулин

Он разбился во Владимирской области, под Гусь-Хрустальным
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области.

Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области.

В сообществе "ЧП Владимир" в соцсети "ВКонтакте" появились фото с места смертельного ДТП, в котором погиб актер театра и кино Дмитрий Жулин. На фотографиях видно, что автобус "Пазик" врезался как раз в место водителя. То есть туда, где сидел актер. Эта часть "Рено" пострадала в итоге сильнее всего.

Фото из группы "ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?" "ВКонтакте".

Фото из группы "ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?" "ВКонтакте".

Напомним, 21 сентября около 9 часов на 61 км автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» произошло ДТП.

Фото из группы "ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?" "ВКонтакте".

Фото из группы "ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?" "ВКонтакте".

- 43-летний водитель "Рено" при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу районного сообщения "Гусь-Хрустальный - Колпь" и столкнулся с ним, - рассказали нам в УМВД по Владимирской области.

Фото из группы "ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?" "ВКонтакте".

Фото из группы "ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?" "ВКонтакте".

Уже позднее выяснилось, что за рулем "Рено" находился актер Дмитрий Жулин, известный по сериалу "Александровский сад". В 2009 году Жулин стал послушником монастыря, а через несколько лет вернулся к актерской карьере. Актер погиб на месте аварии, пассажир который ехал с ним, доставлен в больницу.

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