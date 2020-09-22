Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 21 сентября 2020: владимирским медикам подарят бесплатные путевки по древним городам

В том числе можно будет посетить Муром. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

И вновь цифры от владимирского Роспотребнадзора не утешительны. На 9 часов утра 22 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Причем во Владимире выявили сразу девять Covid-больных.

А вот как распределились остальные случаи:

- 8 сл. в Александровском,

- 5 сл. в Ковровском,

- 4 сл. в Юрьев-Польском,

- по 3 сл. в Петушинском и Суздальском районах,

- по 1 сл. в Судогодском и Гороховецком районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7003 случая заболевания (1247 сл. в г. Владимире, 983 сл. в Гусь-Хрустальном, 705 сл. в Петушинском, 650 сл. о. Муром, 612 сл. в Ковровском, 519 сл. в Александровском, 382 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 313 сл. в Юрьев-Польском, 228 сл. в Кольчугинском, 204 сл. в Меленковском, 174 сл. в Судогодском, 149 сл. в Киржачском, 144 сл. в Суздальском, 113 сл. в Селивановском, 95 сл. в Гороховецком, 93 сл. в Камешковском, 70 сл. в г. Радужном).

Тем временем в Фонде Президентских грантов сообщили, что для владимирских медиков и волонтеров, сражавшихся с коронавирусом в этом году, организуют бесплатные туры выходного дня по историческим городам России. Причем для врачей это будет абсолютно бесплатною. В целом дать возможность отдохнуть дадут 1200 медикам. При этом врачи и волонтеры смогут взять с собой в тур и семьи. Среди заявленных для просмотра городов называются Ярославль, Нижний Новгород, Муром, Гороховец, Вязники, Москва и Подмосковье. В программу поездок входят экскурсии по историческим местам, древним монастырям, зоопаркам, этнопаркам и заказникам.