Во Владимире презентовали древнюю книгу, рассказывающую об исчезнувших храмах и утерянных реликвиях

. Фото: Полина Немчинова

Презентация книги с удивительной судьбой прошла в музейном центре «Палаты». Рукопись иеромонаха Иоасафа «Церковно-историческое и статистическое описание Владимирской епархии» была написана им в 1853 году по поручению епархиального архиерея. Монах Спасо-Евфимиева монастыря Суздаля Иоасаф (в миру – Василий Семенович Гапонов), родившийся примерно в 1803 и похороненный в1861 году в Боголюбовском монастыре, составил подробное историко-статистическое описание Владимирской епархии.

Опальный монах-писатель

Составлять описание именно Иосафу доверили неслучайно: хотя монах-писатель попал во Владимирскую область в наказание, он успел полюбить ее. И будучи писателем, издав до этого немало трудов, с удовольствием посвятил себя новой работе. Тем более, что до этого долгие годы он пребывал в Спасо-Ефимиевом монастыре фактически в заточении и ему запрещали держать в келье чернила и бумагу.

- Он попал в опалу после того, как на него поступили доносы. Его обвиняли, что в пост он ел мясо, ходил в светской одежде, не всегда ночевал в монастыре. Вообще, оживление интереса к русской истории началось в 20-30-х годах XIX века, несколько епархий начали готовить описания, но все закончилось на стадии сбора материала. А в 1850 году решено было создать курс «История русской церкви», куда, как предполагалось, войдут все описания. «Описание Владимирской епархии» должно было стать по очередности вторым, а поступило в Синод одним из первых. К сожалению, всего за десять лет только одиннадцать епархий сумели справиться с поставленной задачей, - рассказал соавтор книги, ведущий научный сотрудник Российской национальной библиотеки, кандидат исторических наук Алексей Раздорский. – Была вторая попытка собрать описания, но снова неудачная.

Рукопись монах создал в двух экземплярах – один отправился в архив Синода, фонд которого сейчас находится в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в Петербурге, а второй остался во Владимирской епархии. Хранившиеся в архиве Синода экземпляры в XIX веке возвращали в епархии, чтобы напечатать там, но владимирскую рукопись почему-то не отправили. И «Описание Владимирской епархии» пролежало среди других 27 рукописей из 13 епархий почти двести лет, его впервые издали в 2019 году в петербургском издательстве скромным тиражом около 450 экземпляров. Кстати, сохранившийся во Владимире экземпляр рукописи – сам по себе интересный артефакт для историков и краеведов. Хотя там недостает многих страниц, изучая пометки на полях и подчеркнутые строчки можно узнать, кто и когда изучал труд монаха.

Тайны и загадки церковной жизни Владимирской губернии

. Фото: Полина Немчинова

Чем так интересна рукопись Иосафа? Как отмечают историки, он, прежде всего, был писателем с хорошим легким языком. Кроме того, его произведение насыщенно деталями, которые не найти в других источниках. Где пролегали монастырские угодья, где монахи ловили рыбу, кто был настоятелями в тех или иных храмах, какая утварь и иконы с какими окладами хранились в разных церквях – все это есть в книге. О многих исчезнувших храмах историки узнали только из описания суздальского монаха.

- Это прекрасный язык. В отличие от других подобных текстов видно, что мы имеем дело с писателем. В тексте Иосафа Гапонова мы нашли полный неизвестный вариант жития Андрея Боголюбского, узнали, что в XVIII веке в губернии его ценили и почитали, прежде всего, как великомученика, а не как одного из создателей государственности, как сегодня. У него есть сказания о чудотворных иконах XVII века, прежде всего Суздальских. Все они не дожили до наших дней. Очень подробно он описывает монастыри, церкви, которые тоже не дошли до нашего времени, хранившиеся в них иконы, утварь, царские и патриаршие грамоты, многие из которых были утеряны, причем до 1917 года, - объясняет директор Санкт-Петербургского Института истории РАН, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Алексей Сиренов.

Не менее интересен и второй том рукописи: в него Иосаф тщательно скопировал все старинные документы, хранившиеся в монастырях и епархии. По-другому познакомиться с ними возможности у ученых уже нет. Но несмотря на ценность опубликованной рукописи, специалисты предупреждают: не стоит слепо доверять всему написанному монахом.

- Как историк он устарел, он был любителем, который даже не был знаком со всеми известными в то время историческими трудами. Но как любознательный и интересующийся человек он интересен и сегодня, – уверен Алексей Сиренов.

Ученый уверен, что книга будет интересна не только историкам и краеведам, но и многим владимирцам, желающим больше узнать о родном крае. Познакомиться с ней горожане смогут в областной научной библиотеке.