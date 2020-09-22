В Коврове появился «Сквер родителей» и экспозиция «Патриот»

Фото предоставлено АВО.

19 сентября Ковров отметил свой день рождения. Празднование прошло с размахом — культурной программой и открытием нескольких объектов, которых с нетерпением ждали горожане.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Брюсова появилось новое место для отдыха ковровчан - «Сквер родителей». Здесь все — тематическое: скамейка примирения, дерево для замочков счастья, и наконец, главное украшение сквера — скульптура «Семья». Композиция представляет собой семейную пару — папа обнимает маму, мама держит на руках сынишку, а рядом на самокате едет девочка.

Фото предоставлено АВО.

Автор скульптуры — Олег Киевский, член московского Союза художников и Объединения московских скульпторов. О своей работе он говорит так: «По-моему, художник должен быть одержим идеей создания бесспорно оригинальных работ, наполненных зарядом необыкновенной силы и фантазии. Испытываешь огромное удовольствие, создавая трехмерные формы и наблюдая, как они находят свое особое место в окружающей среде. Я глубоко уверен, что скульптура должна нести идейный заряд. Без него она будет скучной и безжизненной и ничто не сможет компенсировать отсутствие идеи. Мне очень близки идеалы гуманизма, свободы мировосприятия и самовыражения - все это дает мне толчок к созданию новых работ». Олег Киевский участвовал в международных выставках в Польше, Германии, Норвегии и других странах.

На благоустройство сквера было направлено около 4 миллионов рублей. Стоимость скульптурной композиции - 2,8 миллиона рублей.

Еще одним подарком стало открытие экспозиции «Патриот» в старейшем городском парке Экскаваторостроителей. Образцы военной техники для экспозиции – современные и раритетные, времен войны предоставлены Минобороны России. В этом году в парке можно увидеть танк Т-80Б, БМП-1П, БРМ-1К, БРДМ-2, БТР-50ПУМ, БРЭМ-Ч, БМП-3, Т-72А, БМП-2. В будущем экспозиция пополнится еще несколькими экспонатами.

К слову, с прошлого года в парке идет благоустройство, на которое было выделено 4,4 миллиона рублей. Реконструированы центральный вход и фонтан, заасфальтированы тропинки, обустроены детские площадки, площадки для игры в шахматы, скейтборд.

В этом году на благоустройство парка дополнительно было направлено еще 10 миллионов рублей. Это позволило заменить покрытия пешеходных дорожек, покрасить ограждения, скорректировать систему электроосвещения, видеонаблюдения, трансляций парка, установить скамейки для зрителей. В ближайшее время планируется обустроить сцену. В следующем году запланированы ремонт ограждения и монтаж площадки для занятий спортом.