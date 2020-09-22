ФК «Муром» уступил «Торпедо» в дерби!

Игрок ФК "Муром" Никита Киреев. Фото из официальной группы клуба в ВКонтакте.

20 сентября в Муроме прошел матч между местными футболистами и владимирским «Торпедо». Первое в этом сезоне дерби ждали болельщики обеих команд, надеясь на обилие голов.

Однако до 70-й минуты обе команды хорошо оборонялись, и на табло горели нули. А потом муромские футболисты заметно сдали свои позиции, словно у команды кончились силы. И вот тут случился он — единственный гол этого матча. После подачи углового защитник владимирского «Торпедо» Александр Зенин головой отправил мяч в ворота соперника.

- Первый тайм в нашем исполнении был достаточно неплохой, имели много моментов. А во втором тайме пропустили необязательный гол и потом не хватило сил переломить ход игры. С чем это связано, будем разбираться, - был краток Олег Стогов, главный тренер футбольного клуба «Муром».

Наставник черно-белых Дмитрий Вязьмикин сказал, что футболисты сделали все возможное, чтобы не дать противникам забить со стандарта.

- Мы разбирали игру «Мурома» и подготовились, попытались все их сильные качества нивелировать. И это у нас получилось. Мы давно не забивали со стандартов, поэтому акцент сейчас делаем на этом. Это заслуженная победа, поздравляю всех ребят, - подчеркнул тренер «Торпедо».

Напомним, что муромские футболисты стартовали очень удачно и были в тройке лидеров перед этим матчем. Однако после поражения команда опустилась на четвертую строчку турнирной таблицы, владимирские игроки сейчас находятся на 11-м месте. Напомним, что это вторая подряд победа черно-белых.

В следующем туре «Торпедо» на домашней арене сыграет со столичным клубом «Казанка». Игра состоится 27 сентября в 16 часов. «Муром» сыграет днем раньше со столичной командой «Родина». Матч начнется в 18 часов.

К слову, владимирскому клубу, несмотря на не самое удачное положение в таблице, есть, чем гордиться. Гол торпедовца Дмитрия Чернухина вошел в десятку лучших голов августа ОЛИМП - Первенства ПФЛ в сезоне 2020-2021 годов. Он был забит в матче с «Динамо-2». Вратарь соперников, выйдя их ворот, вынес мяч прямо на ногу нашему игроку и тот отличным навесным ударом отправил его в сетку ворот соперников, перебросив и вратаря, и пытавшегося перехватить мяч защитника.